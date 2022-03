Sen, który szpeci. Ten błąd fatalnie wpływa na wygląd włosów!

Właściwa pielęgnacja i ochrona włosów to sposób na to, by olśniewały wyglądem, były gęste, zdrowe i błyszczące. Prawidłowo dobrane kosmetyki i suplementy to oczywiście podstawa, ale większość z nas nie wie, jak kluczowa jest ochrona włosów nocą. Instagramowa ekspertka, działająca w sieci pod nazwą Yourbesthair zwróciła uwagę na błąd, który popełnia większość kobiet i który ma niebagatelny wpływ na stan włosów.

Sposoby na spierzchnięte usta. Wszystkie potrzebne produkty masz w domu! Według Yourbesthair najgorszą rzeczą, jaką kobiety fundują swojej urodzie, jest... spanie z rozpuszczonymi włosami. Podczas snu wciąż pozostajemy w ruchu - obracamy się, "rzucamy" przez sen i wciąż zmieniamy pozycje, w wyniku czego włosy narażone są na tarcie o poduszkę lub prześcieradło. Tarcie to powoduje, że łuski włosów unoszą się i łamią, co skutkuje rozdwajaniem się ich końcówek oraz trwałym uszkodzeniem. Jest jednak prosty sposób, by temu zapobiec!

Zmień tylko jedną rzecz w sypialni. Włosy nie będą się rozdwajać!

Yourbesthair przekonuje, że świetną inwestycją jest zakup jedwabnej lub satynowej poszewki na poduszkę. Głowa może wtedy swobodnie poruszać się i zmieniać pozycję, a włosy nie są narażone na mocne tarcie. Jeśli jedwabne poszewki na poduszki nie pasują do wystroju wnętrza, możemy skusić się na zakup jedwabnego czepku, który także ochroni włosy przed skutkami tarcia.

Ogromny wpływ na zdrowie włosów ma także ich ułożenie. Najlepszym rozwiązaniem jest luźny warkocz, który zapobiegnie łamaniu się włosów i ich nadmiernemu puszeniu.

