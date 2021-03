Nic tak nie cieszy kobiety na wiosnę, jak udana metamorfoza wyglądu, będąca w zgodzie z trendem, o którym mówią wszyscy. A ponieważ teraz na topie jest nagrodzony dwoma Złotymi Globami serial Netflixa "Gambit królowej", wśród najmodniejszych kolorów włosów na nowy sezon nie mogło zabraknąć ognistej rudości inspirowanej fryzurą głównej bohaterki Beth Harmon granej przez Anyę Taylor-Joy.

Zdjęcie Miedziano-czerwony odcień rudości będzie hitem tej wiosny /East News

W każdym sezonie pojawia się co najmniej jeden mocny trend na oryginalny kolor włosów, który zdobywa niezwykłą popularność - zeszłego lata był to odcień różowy, zimą pojawiła się głęboka czerń, a także trend "root pop" inspirowany fryzurą Billie Eilish. Teraz wszystko wskazuje na to, że najmodniejszym kolorem włosów tej wiosny będzie intensywny odcień rudości, nazwany już przez niektóre influencerki "gambitowym".

"Miedziano-czerwony kolor jest absolutnie wspaniały, niezależnie od tego, czy jest bardzo intensywny, czy też ma stonowany odcień" - zapewnia za pośrednictwem popsugar.com Aura Friedman, kolorystka gwiazd, która współpracuje m.in. z Lady Gagą, Jennifer Lawrence czy Emily Ratajkowski. Jednak ekspertka od razu przestrzega, że intensywny rudy odcień to nie jest kolor włosów dla kobiet, które szukają fryzury niewymagającej uwagi. Czerwone pigmenty bardzo szybko wypłukują się z bowiem włosów, więc co cztery, a maksymalnie co sześć tygodni kolor należy odświeżyć u fryzjera, by odzyskał głębię i blask.

Jedną z gwiazd, które postanowiły przetestować ten trend na własnych włosach, jest Gigi Hadid. Modelka kilka dni temu zdecydowała się na radykalną zmianę koloru włosów, a jedno ze zdjęć na instastory, gdzie relacjonowała swoją wizytę u fryzjera, podpisała: "Tę zmianę dedykuję wszystkim odpowiedzialnym za "Gambit królowej". Jej metamorfoza odbiła się szerokim echem w social mediach i z pewnością modelka znajdzie w tym sezonie wiele naśladowczyń.

Wśród polskich gwiazd "gambitowa" czerwień na włosach to od lat znak rozpoznawczy Ady Fijał. W jej ślady może pójdzie także Agata Buzek, która już zrobiła pierwszy krok - ostatnio platynowy odcień blondu zamieniła na miedziany z wyraźnymi rudymi refleksami. Ciekawe też, czy sama Anya Taylor-Joy zdecyduje się na powrót do czerwonego koloru włosów i porzuci jasny blond, który obecnie nosi? Wszak pytania o drugi sezon serialu Netflixa pojawiają się coraz częściej, a sama aktorka wypowiedziała się enigmatycznie na ten temat w wywiadzie dla portalu Deadline.com. Stwierdziła, że w Hollywood panuje żelazna zasada "Nigdy nie mów nigdy".

