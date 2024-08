Rodzaje grzybów wykorzystywanych w pielęgnacji skóry

Grzyby zdobywają coraz większą popularność w świecie kosmetologii, dzięki swoim unikalnym właściwościom. Oto szczegółowy przegląd niektórych z najczęściej wykorzystywanych grzybów w pielęgnacji skóry oraz ich zalet.

Reishi (Ganoderma lucidum)

Grzyb reishi, znany także jako lingzhi, jest ceniony za swoje silne właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Jest to grzyb, który znajduje szerokie zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych dla skóry dojrzałej i wrażliwej. Reishi pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych oraz chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, co przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry. Jego regularne stosowanie może przyczynić się do poprawy jędrności i elastyczności skóry, nadając jej zdrowszy i młodszy wygląd.

Shiitake (Lentinula edodes)

Grzyb shiitake jest bogaty w koenzym Q10 i witaminę D, co czyni go skutecznym składnikiem w walce z oznakami starzenia. Koenzym Q10 jest silnym antyoksydantem, który chroni komórki skóry przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Witamina D z kolei, pomaga w regeneracji skóry i utrzymaniu jej zdrowego wyglądu. Shitake jest również znany ze swoich właściwości rozjaśniających, co pomaga wyrównać koloryt skóry i zmniejszyć widoczność przebarwień.

Grzyby shiitake - wsparcie w walce z nadciśnieniem 123RF/PICSEL

Tremella (Tremella fuciformis)

Tremella, często nazywana "śnieżnym uchem", jest naturalnym źródłem polisacharydów, które mają silne właściwości nawilżające. Jest często porównywana do kwasu hialuronowego ze względu na swoją zdolność do zatrzymywania dużej ilości wody. Tremella tworzy na skórze warstwę ochronną, która zapobiega utracie wilgoci, zapewniając długotrwałe nawilżenie i gładkość skóry. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, co przeciwdziała pojawianiu się drobnych linii i zmarszczek.

Cordyceps (Cordyceps sinensis)

Cordyceps jest ceniony za swoje właściwości rewitalizujące i energizujące. Stymuluje produkcję kolagenu, co jest kluczowe dla utrzymania elastyczności i jędrności skóry. Kolagen jest białkiem, które odpowiada za strukturę skóry, a jego produkcja zmniejsza się wraz z wiekiem. Regularne stosowanie kosmetyków zawierających cordyceps może pomóc w poprawie struktury skóry, redukcji zmarszczek i nadaniu skórze zdrowego blasku.

Maitake (Grifola frondosa)

Grzyb maitake, znany również jako "grzyb tańczący", jest bogaty w beta-glukany, które wzmacniają barierę ochronną skóry. Beta-glukany pomagają w utrzymaniu integralności skóry, zwiększając jej odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne takie jak zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Dodatkowo maitake ma właściwości przeciwzapalne, co czyni go idealnym składnikiem dla osób z wrażliwą lub problematyczną skórą. Regularne stosowanie produktów z maitake może poprawić ogólną kondycję skóry, czyniąc ją bardziej odporną i zdrowo wyglądającą.

Grzyb maitake pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi 123RF/PICSEL

Jak stosować grzyby w pielęgnacji skóry?

Grzyby mogą być stosowane na wiele różnych sposobów, aby poprawić kondycję skóry. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych formuł i produktów zawierających ekstrakty z grzybów oraz ich zastosowanie.

Serum i esencje zawierające ekstrakty z grzybów to skoncentrowane formuły, które można stosować na czystą skórę przed nałożeniem kremu nawilżającego. Serum i esencje są bogate w bioaktywne składniki, które działają intensywnie nawilżająco, przeciwstarzeniowo i ochronnie. Na przykład serum z ekstraktem z grzyba reishi może pomóc w walce z oznakami starzenia się skóry, natomiast esencje z grzybem shitake mogą rozjaśniać skórę i wyrównywać jej koloryt. Stosowanie tych produktów codziennie, rano i wieczorem, może znacząco poprawić wygląd i zdrowie skóry.

Kremy i balsamy z dodatkiem grzybów są idealne do codziennej pielęgnacji skóry. Produkty te zapewniają intensywne nawilżenie, odżywienie oraz ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Krem z ekstraktem z grzyba tremella może przyciągać i zatrzymywać wodę w skórze, co zapewnia jej elastyczność i gładkość. Codzienne stosowanie kremów z grzybami pomaga utrzymać skórę w doskonałej kondycji, zapobiegając jej wysuszeniu i przedwczesnemu starzeniu.

Maseczki z grzybami, dostępne zarówno w płachcie, jak i w kremie, są doskonałym sposobem na intensywną pielęgnację skóry. Maseczki te mogą być stosowane raz lub dwa razy w tygodniu, aby dostarczyć skórze dodatkowej dawki składników odżywczych. Maseczki z grzybem reishi mogą łagodzić stany zapalne i poprawiać elastyczność skóry, natomiast maseczki z grzybem maitake mogą przyspieszać regenerację skóry i redukować zaczerwienienia. Regularne stosowanie maseczek z grzybami może znacząco poprawić wygląd i zdrowie skóry, sprawiając, że będzie ona bardziej promienna i odżywiona.

Toniki zawierające ekstrakty z grzybów są świetnym dodatkiem do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Toniki te pomagają przywrócić równowagę pH skóry, nawilżają ją i przygotowują na dalsze etapy pielęgnacji. Tonik z ekstraktem z grzyba shitake może działać rozjaśniająco, podczas gdy tonik z grzybem reishi może działać kojąco i przeciwzapalnie. Stosowanie toników z grzybami po oczyszczeniu skóry pomaga zamknąć pory, usunąć resztki zanieczyszczeń i zapewnić lepsze wchłanianie kolejnych produktów pielęgnacyjnych.

Przeciwwskazania do stosowania grzybów w pielęgnacji skóry

Chociaż grzyby są zazwyczaj bezpieczne i dobrze tolerowane przez większość typów skóry, istnieją pewne sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Osoby z alergią na grzyby powinny unikać produktów zawierających ich ekstrakty, aby uniknąć reakcji alergicznych. Dla osób ze skórą bardzo wrażliwą, stosowanie produktów z grzybami może czasem prowadzić do podrażnień. W takim przypadku zawsze warto przeprowadzić test na małym fragmencie skóry przed rozpoczęciem regularnego stosowania.

Jeżeli masz poważne problemy skórne lub jesteś w trakcie leczenia dermatologicznego, zaleca się skonsultowanie z dermatologiem przed wprowadzeniem nowych produktów do swojej rutyny pielęgnacyjnej. Porada lekarska pomoże upewnić się, że nowe składniki nie będą kolidować z obecnym leczeniem ani pogarszać stanu skóry. Dzięki temu można bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw grzybów w pielęgnacji skóry, unikając niepożądanych skutków ubocznych.

Gdzie kupić kosmetyki z grzybami?

Kosmetyki zawierające ekstrakty z grzybów stają się coraz bardziej dostępne, a ich zakup jest możliwy zarówno w tradycyjnych sklepach, jak i online. W sklepach internetowych, takich jak Amazon, iHerb oraz w polskich sklepach kosmetycznych można znaleźć szeroki wybór produktów wzbogaconych o grzyby. Duże drogerie, takie jak Rossmann, Hebe czy Sephora, coraz częściej wprowadzają do swojej oferty kosmetyki z ekstraktami z grzybów, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na naturalne składniki. Również apteki, zwłaszcza te specjalizujące się w dermokosmetykach, oferują takie produkty, dostarczając klientom opcje o wysokiej jakości i skuteczności. Specjalistyczne sklepy kosmetyczne, które koncentrują się na naturalnych i organicznych produktach, również mają w swojej ofercie kosmetyki zawierające grzyby, zapewniając dostęp do innowacyjnych i zdrowych rozwiązań pielęgnacyjnych.

Osoby z alergią na grzyby powinny unikać produktów zawierających ich ekstrakty 123RF/PICSEL

Ile kosztują kosmetyki z grzybami?

Cena kosmetyków z grzybami może się różnić w zależności od marki, formuły i koncentracji ekstraktów. Przeciętnie, ceny mogą się wahać od 30 do 200 zł za produkt. Warto zwrócić uwagę na skład i renomę producenta, aby wybrać produkt o dobrej jakości.

Odmładzająca, napinająca skórę maseczka do twarzy Interia DIY