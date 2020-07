Poznaj azjatyckie "grzyby nieśmiertelności"

1 / 19

Moskiewskie metro uznawane jest za jedno z najpiękniejszych na świecie, a przejażdżka nim to obowiązkowy punkt zwiedzania miasta. Wiele stacji to prawdziwe dzieła sztuki! 44 z nich zaliczono do obiektów dziedzictwa kulturowego Rosji. W przeciwieństwie do innych miast na świecie, metro w Moskwie nie powstało wyłącznie w celu transportowym, ale też ku chwale socjalizmu. Na zdjęciu: stacja Komsomolskaja. Barokowy styl z kryształowymi żyrandolami oraz mozaikami i ornamentami na ścianach sprawiają, że można się tu poczuć jak w pałacu. Głównym motywem wystroju jest rosyjska walka z najeźdźcami i zwycięstwo w wielkiej wojnie ojczyźnianej z III Rzeszą.