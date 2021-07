Sombre na włosach? Gwiazdy uwielbiają ten trend!

Sombre to technika koloryzacji, która jest coraz bardziej popularna wśród klientek salonów fryzjerskich. Jest to technika koloryzacji włosów. Dużym plusem sombre jest naturalny, subtelny i bardzo delikatny efekt.

Sombre na ciemnych włosach. Czy to dobry pomysł?

Sombre u brunetek to strzał w dziesiątkę! To stylizacja, która jest stworzona dla osób o ciemniejszych włosach. Dzięki niewielkiemu, pasemkowemu rozjaśnieniu - maksymalnie o trzy tony kolorystyczne - oraz precyzyjnemu cieniowaniu twarz może otrzymać dodatkowy blask, wydawać się jaśniejsza i młodsza.

Sombre sprawdza się na właściwie każdym odcieniu brązu - ważne, by był to jednak ciepły odcień. Taka koloryzacja najlepiej będzie się prezentować na raczej długich włosach, przynajmniej do ramion. Przy takiej długości będzie widać delikatne refleksy i przejście kolorystyczne - aczkolwiek możliwa jest też taka koloryzacja na krótkich włosach.





Dobrym pomysłem będzie nie tylko blond sombre, ale także miodowe lub karmelowe sombre - idealnie sprawdzi się idealnie u ciemnych brunetek, które szukają inspiracji na odświeżenie swojego wizerunku. Takie pasemka dodadzą lekkości i uroku, idealnie podkreślą też ciemne oczy!





Jak zrobić sombre?

Sombre w domu? Lepiej zrezygnuj z tego pomysłu. To technika, która wymaga dużej precyzji i doświadczenia fryzjerskiego, dlatego lepiej zostawić to sprawdzonemu fryzjerowi czy styliście.



Minusem jest to, że cena będzie wyższa niż w wypadku samodzielnej, domowej koloryzacji, ale będziesz mieć pewność, że twoje włosy nie zostaną zniszczone, a ty wyjdziesz z zabiegu usatysfakcjonowana. Profesjonalista może ci także pomóc wybrać właściwy odcień farby - unikniesz ryzyka końcówek, które odznaczają się innym kolorem i wyglądają krzykliwie, co zdecydowanie nie będzie w stylu sombre.





Sombre czy ombre? Co je różni?

Wydaje się, że sombre i ombre to podobne metody stylizacji, jednak różnica między nimi jest dość istotna. Ombre polega na zastosowaniu dużej różnicy w odcieniach włosów - w związku z tym brunetki mogą uzyskać pasma nawet w kolorze jasnego blondu. Z kolei sombre jest o wiele bardziej delikatniejsze i tworzy bardziej naturalny efekt.





Obydwie metody są najczęściej wybierane przez kobiety o długich włosach, na których efekt wielu kolorów jest widoczny, jednak stylizacje są także możliwe na krótkich włosach. Wymaga to więcej doświadczenia i precyzji od fryzjera.



Sombre i ombre nie wymagają także częstego farbowania. Jeśli nie masz czasu na częste wizyty u fryzjera to dobry wybór dla ciebie!



