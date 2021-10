Sposoby na pękające usta. Jak o nie dbać?

Pielęgnacja ust

Pozbycie się problemu suchych i pękających ust wcale nie jest prostym zadaniem. Bardzo ważną kwestią jest nawilżanie ust. Tutaj z pomocą przychodzą produkty, które w swoim składzie mają np. mocznik, rumianek lub aloes.



Kolejnym krokiem jest zabezpieczanie ust przed czynnikami zewnętrznymi. W związku z tym wychodząc z domu, warto zaaplikować na usta produkty zawierające np. masło shea, odżywczy olej kokosowy lub olej jojoba.



Sposoby na pękające usta

Ulgę popękanym ustom może przynieść okład z miodu. Zaleca się smarowanie ust miodem, który działa nawilżająco i pomaga w walce z pękającymi ustami. Najlepiej tę czynność powtarzać kilka razy w ciągu dnia, a także pozostawić warstwę miodu na ustach na całą noc.



Należy pamiętać, by nie odrywać odstających skórek. W tym celu lepiej zastosować peeling, który za pomocą drobinek pozbędzie się ich w delikatny sposób. W domowym zaciszu można go przygotować na bazie miodu, cukru i oliwy z oliwek.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że stosowanie błyszczyków w okresie jesienno-zimowym przyczynia się do wysuszania ust. Przez to, że zazwyczaj są na bazie wody, prowadzą do odparowywania jej z ust, a co za tym idzie, usta stają się suche, a nawet zaczynają pękać.



