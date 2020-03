Sprawdzone sposoby na piękny dekolt

Skóra na szyi i dekolcie jest cieńsza niż na twarzy, jest w niej mniej gruczołów łojowych i włókien kolagenowych, dlatego też efekty starzenia są na niej widoczne znacznie szybciej. Jak temu zapobiec?

Zdjęcie Skóra na szyi i dekolcie zdradza prawdziwy wiek kobiety /123RF/PICSEL

Szyja i dekolt to metryka każdej kobiety, ponieważ często zdradza nasz prawdziwy wiek. Niestety, na co dzień skupiamy się na pielęgnacji twarzy, zapominając o tych częściach ciała. To błąd, ponieważ starzeją się one bardzo szybko!

Pierwsze zmarszczki na szyi i dekolcie mogą się pojawić już w okolicy 25. roku życia. Dlaczego tak wcześnie? Częściowo to wina natury, a częściowo nasza, bo zapominamy o pielęgnacji tych miejsc.



Musimy pamiętać, że skóra na dekolcie i szyi jest o prawie 0,2 mm cieńsza niż na twarzy, a do tego bardziej delikatna. Ma też mniej gruczołów łojowych i szybciej się wysusza. Mniejsza ilość podściółki tłuszczowej powoduje, że łatwiej widać każde załamanie na skórze.



W związku z powyższym okolica ta wymaga szczególnej pielęgnacji. Nie warto oszczędzać na kremach do twarzy - smarujmy nimi również szyję i dekolt. Kosmetyk należy wmasowywać delikatnymi ruchami, zaczynając od dołu i idąc ku górze.



Co jeszcze możemy zrobić? Obejrzyj poniższy materiał i posłuchaj, co radzi kosmetolog Aneta Suchowierska: