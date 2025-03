Te pomarańczowe jagody to prawdziwe bogactwo witaminy C, ale to nie wszystko. Rokitnik zawiera rzadko spotykane kwasy omega-7, które wspierają regenerację skóry i utrzymują jej nawilżenie. Dzięki temu cera wygląda zdrowo i promiennie, a włosy zyskują blask i odporność na uszkodzenia. Dodatkowo rokitnik działa przeciwzapalnie, co pomaga w walce z trądzikiem i podrażnieniami.