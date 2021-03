Sześć błędów w pielęgnacji urody, które większość z nas popełnia nieświadomie

Mycie twarzy, smarowanie kremem czy kąpiel pod prysznicem - te z pozoru najzwyklejsze czynności, jeśli są wykonywane nieprawidłowo lub z użyciem niewłaściwych kosmetyków, mogą doprowadzić do poważnych problemów ze skórą. Jakie błędy w pielęgnacji popełniamy najczęściej?

Reklama

Zdjęcie Błędy w codziennej pielegnacji mogą nas zaprowadzić nawet do dermatologa /123RF/PICSEL

W gabinetach dermatologów codziennie pojawiają się osoby, które na własne życzenie mają problemy ze skórą. Na własne życzenie, bo popełniają w codziennej pielęgnacji błędy, które doprowadzają do tego, że konieczna jest interwencja lekarza. O jakich kłopotach ze skórą mowa? Dermatolodzy zdradzają, że widzieli już niemal wszystko: wysyp trądziku, przebarwienia pozapalne, niemożliwe do zidentyfikowania wysypki, suche plamy na skórze, które nie chcą ustąpić. A to tylko wierzchołek góry lodowej.



Błąd 1.: Zbyt częsta zmiana kosmetyków

Reklama

Za każdym razem, kiedy wchodzisz do drogerii lub perfumerii, wychodzisz z niej z nowym kandydatem startującym w konkursie na idealny krem? Albo kochasz testować wszystkie nowości pokazywane w reklamach? Nie dziw się, że skóra się buntuje i reaguje podrażnieniem albo zaczerwienieniem, a w skrajnych przypadkach nadwrażliwością, skoro nie dajesz jej szansy przyzwyczaić się do składu kosmetyku i zawartych w nim składników aktywnych.



Dotyczy to zwłaszcza kosmetyków zawierających kwasy AHA i retinol. Są bardzo skuteczne, ale trzeba je stosować regularnie przez kilka tygodni, by zobaczyć efekt i trzymać się zaleceń producenta co do pory dnia (wieczór). Jeśli będziesz je ze sobą mieszać albo z innymi substancjami aktywnymi zawartymi w kosmetykach, już możesz rezerwować wizytę u dermatologa.

Błąd 2.: Nadużywanie olejków

Wiele kobiet zastępuje krem olejkiem do twarzy, ulegając pierwszemu wrażeniu, że skóra jest po nim bardziej miękka i wygładzona. A jednak, jak wynika z obserwacji dermatologów, stosowane na co dzień kosmetyki o olejowej konsystencji przyczyniają się u wielu osób do zaostrzenia trądziku i trądziku różowatego, często też wywołują lub wzmagają alergie skórne.



Dzieje się tak dlatego, że olej przylepia się do warstwy rogowej naskórka zatyka ujścia mieszków włosowych, co w konsekwencji wywołuje stany zaplane, krosty czy grudki. Olejki często też mają intensywne zapachy, więc wywołują alergie. Olejek raz na kilka dni będzie pielęgnował skórę, stosowany codziennie może jej zaszkodzić.

Rzadka choroba atakuje skórę. Wygląda jak rybia łuska 1 / 5 Lubimy wyglądać nieskazitelnie. Sięgamy po kolejne specyfiki, które obiecują nam idealny wygląd i nie stronimy również od bardziej inwazyjnych zabiegów. Wszechobecny kult piękna i wiecznej młodości sprawiają, że coraz więcej z nas chce dążyć do perfekcji. Poznajcie kobietę, która ma nieco inny cel. Dla niej najważniejszym celem jest życie bez bólu i krzywych spojrzeń ze strony obcych ludzi. To jednak dość trudne, bo od urodzenia boryka się z wyjątkowo rzadką i dotkliwą w skutkach chorobą dermatologiczną. Przypadłość jest nieuleczalna, ale na szczęście nie śmiertelna – a taką diagnozę postawiono lata temu. Jak się objawia i czy można coś z tym zrobić? Źródło: East News Autor: mediadrumworld.com/@palomaflira/Media Drum/East News udostępnij

Błąd 3.: Zbyt agresywne mycie twarzy

O sposobach oczyszczania skóry twarzy oraz o demakijażu napisano i powiedziano już wszystko, ale i tak dermatolodzy obserwują, że wiele osób robi to nieprawidłowo. Mycie twarzy żelem lub szamponem w czasie brania prysznica kończy się tym, że warstwa lipidowa naskórka zmywa się całkowicie, skóra jest ściągnięta i napięta.



U osób ze skórą wrażliwą lub przesuszoną ta ochronna warstewka będzie się odtwarzała na naskórku przez kilka godzin. Codzienne traktowanie swojej twarzy w ten sposób to prosta droga do zaczerwienień i suchych, łuszczących się plam, z którymi ciężko sobie poradzić.