Szybka tabata odchudzająca

Uroda

Tabata to jeden z najlepszych treningów odchudzających. Regularnie ćwiczona pozwala szybko spalić tłuszcz i zbudować masę mięśniową, świetnie poprawia kondycję i wydolność. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was intensywną tabatę odchudzającą - do dzieła!

Wideo youtube