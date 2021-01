Tak ochronisz skórę przed szkodliwym działaniem smogu i niebieskiego światła

Zimą skóra narażona jest na negatywny wpływ wielu czynników zewnętrznych, takich jak mróz czy smog. Dodatkowym źródłem problemów z cerą bywa ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez urządzenia elektroniczne. Warto zatem uwzględnić w zimowej pielęgnacji składnik, który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Zdjęcie Zimą warto stosować krem lub serum zawierające kwas ferulowy /123RF/PICSEL

Zimowa pielęgnacja rządzi się swoimi prawami. To właśnie teraz skóra potrzebuje wyjątkowo silnego nawilżenia i wzmocnienia bariery ochronnej, którą naruszają zanieczyszczenia powietrza, niskie temperatury i ogrzewanie w pomieszczeniach. U wielu osób problemy z cerą nasiliły się w ostatnim czasie również pod wpływem ekspozycji na szkodliwe niebieskie światło emitowane przez urządzenia elektroniczne, z których w dobie pandemii korzystamy częściej niż przedtem. O fatalnym działaniu smogu, nie wspominając.



Aby ograniczyć negatywny wpływ czynników zewnętrznych na kondycję skóry i przywrócić jej utracony blask, warto zmodyfikować codzienną pielęgnację uwzględniając w niej kwas ferulowy.

"Kwas ferulowy jest silnym przeciwutleniaczem występującym naturalnie w ryżu, kukurydzy i pszenicy. Jest on bardzo ceniony w branży kosmetycznej ze względu na zdolność wyraźnego wzmacniania bariery ochronnej skóry, a co za tym idzie ograniczania negatywnych skutków działania obecnych w atmosferze zanieczyszczeń oraz promieniowania UV" - wyjaśnia w rozmowie z "Marie Claire" dermatolożka Sheila Farhang.

"Regularne stosowanie produktów zawierających kwas ferulowy rewitalizuje skórę - hamuje proces przedwczesnego starzenia, poprawia jej koloryt poprzez niwelowanie przebarwień i blizn posłonecznych, a także zwiększa jej ogólną elastyczność i jędrność" - dodaje ekspertka.

Piękna skóra to skóra odżywiona 1 / 6 Skóra jest największym organem ludzkiego ciała. U przeciętnych rozmiarów dorosłego człowieka jej powierzchnia sięga dwóch metrów kwadratowych i stanowi około 15 proc. masy ciała. Ma różną grubość, najcieńsza jest na powiekach (około 0,2 mm), a najgrubsza na piętach, dlatego kosmetyki najszybciej wchłaniają się właśnie wokół oczu i z aplikacją w ich okolicach trzeba najbardziej uważać. Niezależnie jednak od ilości użytych kremów, maseczek i innych dobrodziejstw przemysłu dermokosmetycznego najważniejsze jest mądre odżywianie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Substancja ta coraz chętniej wykorzystywana jest jako składnik kosmetyków przeciwstarzeniowych. Nic w tym dziwnego - kwas ferulowy zwiększa prozdrowotne działanie witaminy C oraz niacynamidu.



"Badania pokazują, że poprawia on stabilność chemiczną pochodnych witaminy C, takich jak kwas L-askorbinowy, potęgując jego właściwości chroniące skórę przed promieniowaniem słonecznym i światłem emitowanym przez urządzenia elektroniczne oraz degradacją kolagenu. Aby dostosować pielęgnację do niesprzyjających warunków, warto wzbogacić ją o krem lub serum zawierające kwas ferulowy. Pamiętaj, by aplikować później produkt zawierający filtr przeciwsłoneczny, który jest nieodzownym składnikiem pielęgnacji, bez względu na porę roku" - wyjaśnia dr Farhang.

