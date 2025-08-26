Tylko mistrz logicznego myślenia rozwiąże test w 5 sekund. Kim jest ten facet?

Zadanie wygląda prosto, jednak tylko nieliczni potrafią połączyć fakty w mgnieniu oka i odgadnąć, kim naprawdę jest ten mężczyzna. Twoje oczy i mózg będą musiały działać bez szwanku. Czy sprostasz wyzwaniu w 5 sekund? Powodzenia!

Test na logiczne myślenie. Jak dobrze główkujesz?
Test na logiczne myślenie. Jak dobrze główkujesz?

Jak szybko myślisz? Podchwytliwy test pokrewieństwa

Na pierwszy rzut oka może wydawać się prosta, ale ta zagadka sprawdzi twoją uwagę, logiczne myślenie i umiejętność łączenia faktów. Każda wskazówka jest istotna, a pomyłka może zmienić całkowicie obraz relacji między członkami rodziny. Czy potrafisz odkryć, kto jest kim i jakie łączą ich więzi? To wyzwanie dla spostrzegawczych i tych, którzy lubią myśleć krok dalej. Sprawdź swoją intuicję i przekonaj się, jak dobrze potrafisz odczytywać rodzinne powiązania. Spójrz na poniższe polecenie i rozwiąż je w 5 sekund.

Facet na zdjęciu to syn jedynej córki mojej mamy. Kim jest dla ciebie?
Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozpracować łamigłówkę, która spędza sen z powiek wielu internautom? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

Poprawna odpowiedź to: siostrzeniec (to syn mojego rodzeństwa). 
