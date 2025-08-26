Dlaczego warto zrobić domowy ketchup?

Ketchup to produkt, który kupujemy nagminnie, bo stanowi smaczny dodatek do wielu posiłków, wzbogacając ich smak. Większość ketchupów dostępnych w sklepach jest jednak nafaszerowana cukrem, konserwantami i zagęstnikami, a spożywanie ich w dużych ilościach może fatalnie wpłynąć na zdrowie.

Warto wiedzieć, że przetwory z pomidorów - w tym również ketchup, to prawdziwa bomba zdrowia. Są źródłem:

witamin - m.in. B2, B6, C, E

minerałów - m.in. Na, K, Cu, Mn, P, Mg, Fe

likopenu - silnego antyutleniacza rozprawiającego się z wolnymi rodnikami

działają na organizm przeciwnowotworowo i wspomaga pracę układu krążenia

Domowy ketchup będzie więc doskonałą, znacznie zdrowszą alternatywą. Jego przygotowanie jest naprawdę bardzo proste i nie zajmie zbyt wiele czasu.

Jak zrobić domowy ketchup?

Aby przygotować domowy ketchup potrzebne będą przede wszystkim dojrzałe pomidory, kilka dodatków, przyprawy oraz umyte i wyparzone słoiki. Zamiast cukru możesz użyć słodzika - np. ksylitolu lub erytrytolu. Poniżej przepis na domowy ketchup krok po kroku.

Składniki około 2 kg dojrzałych pomidorów

100g octu jabłkowego

50 g erytrytolu, ksylitolu, syrop daktylowego lub cukru

1 średniej wielkości cebula

3 ząbki czosnku

1 łyżka masła klarowanego

przyprawy: łyżka soli, pieprz, pół łyżeczki cynamonu mielonego, 8 kulek ziela angielskiego, opcjonalnie łyżka goździków i łyżka nasion kolendry

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz, obierz ze skórek i pokrój na ćwiartki. Cebulę i czosnek drobno posiekaj. Ocet wlej do małego garnka, dodaj cynamon, ziele angielskie, goździki i nasiona kolendry, następnie zagotuj i odstaw na około 30 min. W międzyczasie rozgrzej w większym naczyniu masło i podsmaż na nim cebulę oraz czosnek - ok. 5 min, w razie potrzeby podlej wodą. Dodaj pomidory, 1/4 łyżeczki pieprzu i cynamon. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz moc palnika na minimum i duś pod przykryciem około 20-25 min. Następnie przecedź ocet i wlej do garnka z pomidorami, gotuj wszystko razem jeszcze około 45 min. Na sam koniec powstały sos przecedź dokładnie przez sito, przełóż z powrotem do garnka i posłodź wedle uznania. Możesz dodatkowo jeszcze zblendować, aby uzyskać aksamitną konsystencję. Gorący ketchup przelewaj do wyparzonych słoików i zakręcaj pozostawiają 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem.

Gotowy ketchup możesz zapasteryzować i przenieść do spiżarki lub wstawić do lodówki i przechowywać w niej maksymalnie miesiąc.

