Ten domowy ketchup to hit. Pyszny i odżywczy, zrobisz go w mig
Domowy ketchup to świetny patent na wykorzystanie dojrzałych pomidorów. Warto zrobić chociaż kilka słoików, bo te sklepowe składem pozostawiają niestety wiele do życzenia. Jego wykonanie nikomu nie powinno sprawić trudności. Jak zatem zrobić pyszny i zdrowy ketchup z pomidorów?
Dlaczego warto zrobić domowy ketchup?
Ketchup to produkt, który kupujemy nagminnie, bo stanowi smaczny dodatek do wielu posiłków, wzbogacając ich smak. Większość ketchupów dostępnych w sklepach jest jednak nafaszerowana cukrem, konserwantami i zagęstnikami, a spożywanie ich w dużych ilościach może fatalnie wpłynąć na zdrowie.
Warto wiedzieć, że przetwory z pomidorów - w tym również ketchup, to prawdziwa bomba zdrowia. Są źródłem:
- witamin - m.in. B2, B6, C, E
- minerałów - m.in. Na, K, Cu, Mn, P, Mg, Fe
- likopenu - silnego antyutleniacza rozprawiającego się z wolnymi rodnikami
- działają na organizm przeciwnowotworowo i wspomaga pracę układu krążenia
Domowy ketchup będzie więc doskonałą, znacznie zdrowszą alternatywą. Jego przygotowanie jest naprawdę bardzo proste i nie zajmie zbyt wiele czasu.
Jak zrobić domowy ketchup?
Aby przygotować domowy ketchup potrzebne będą przede wszystkim dojrzałe pomidory, kilka dodatków, przyprawy oraz umyte i wyparzone słoiki. Zamiast cukru możesz użyć słodzika - np. ksylitolu lub erytrytolu. Poniżej przepis na domowy ketchup krok po kroku.
Składniki
- około 2 kg dojrzałych pomidorów
- 100g octu jabłkowego
- 50 g erytrytolu, ksylitolu, syrop daktylowego lub cukru
- 1 średniej wielkości cebula
- 3 ząbki czosnku
- 1 łyżka masła klarowanego
- przyprawy: łyżka soli, pieprz, pół łyżeczki cynamonu mielonego, 8 kulek ziela angielskiego, opcjonalnie łyżka goździków i łyżka nasion kolendry
Sposób przygotowania:
- Pomidory sparz, obierz ze skórek i pokrój na ćwiartki.
- Cebulę i czosnek drobno posiekaj.
- Ocet wlej do małego garnka, dodaj cynamon, ziele angielskie, goździki i nasiona kolendry, następnie zagotuj i odstaw na około 30 min.
- W międzyczasie rozgrzej w większym naczyniu masło i podsmaż na nim cebulę oraz czosnek - ok. 5 min, w razie potrzeby podlej wodą.
- Dodaj pomidory, 1/4 łyżeczki pieprzu i cynamon.
- Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz moc palnika na minimum i duś pod przykryciem około 20-25 min.
- Następnie przecedź ocet i wlej do garnka z pomidorami, gotuj wszystko razem jeszcze około 45 min.
- Na sam koniec powstały sos przecedź dokładnie przez sito, przełóż z powrotem do garnka i posłodź wedle uznania. Możesz dodatkowo jeszcze zblendować, aby uzyskać aksamitną konsystencję. Gorący ketchup przelewaj do wyparzonych słoików i zakręcaj pozostawiają 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem.
Gotowy ketchup możesz zapasteryzować i przenieść do spiżarki lub wstawić do lodówki i przechowywać w niej maksymalnie miesiąc.