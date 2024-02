Jeśli zastanawiasz się nad czarnym manicure, teraz jest doskonały czas, aby go zrobić. I nie mamy na myśli tylko prostego czarnego lakieru z połyskiem. Czerń nadaje się do tworzenia najbardziej wymyślnych projektów na paznokciach. Doskonale sprawdzi się również w wersji serduszkowej. To co, próbujemy? Może to ostatni dzwonek przed wiosenną modą na pastele i letnią na neony.