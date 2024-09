Ile włosów wypada dziennie?

Na ludzkiej skórze głowy znajduje się średnio od 100 000 do 150 000 mieszków włosowych, a każdy z nich produkuje pojedynczy włos. Utrata włosów na co dzień, to naturalna część ich cyklu życiowego, który obejmuje trzy główne etapy:

Anagen (faza wzrostu): to okres, który może trwać od 2 do 7 lat, podczas którego włos aktywnie rośnie. W tej fazie znajduje się większość włosów na głowie, około 85-90%. Katagen (faza przejściowa): jest to krótki etap trwający około 2-3 tygodni. W tym czasie wzrost włosa zatrzymuje się, a mieszki włosowe zaczynają się kurczyć. Telogen (faza spoczynku): trwa od 2 do 4 miesięcy. W tym okresie włosy nie rosną i są już obumarłe. W końcu wypadają, ustępując miejsca nowym włosom.

Ponieważ włosy przechodzą przez te fazy w różnym tempie, każda z nich obejmuje inną liczbę włosów jednocześnie. W ciągu jednego dnia tracimy przeciętnie od 50 do 100 włosów. Jest to całkowicie normalne i nie powinno wzbudzać niepokoju. Jednak ilość ta może być zróżnicowana w zależności od indywidualnych czynników, takich jak genetyka, wiek, dieta, poziom stresu czy ogólny stan zdrowia.

Dlaczego włosy wypadają częściej jesienią?

Wiele osób zauważa, że w określonych porach roku, zwłaszcza jesienią, wypadanie włosów staje się bardziej intensywne. Istnieje kilka teorii, które mogą tłumaczyć to zjawisko.

Sezonowy rytm wzrostu włosów

Podobnie jak wiele innych procesów w organizmie, wzrost włosów może być wywołany przez zmiany sezonowe. Jedna z teorii sugeruje, że latem włosy są w fazie wzrostu (anagen), by chronić skórę głowy przed słońcem. Kiedy nadchodzi jesień i letni sezon dobiega końca, więcej włosów przechodzi do fazy spoczynku (telogen), co skutkuje ich wypadaniem.

Zmniejszona ekspozycja na światło słoneczne

Światło słoneczne odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, w tym w cyklu wzrostu włosów. W miesiącach letnich dłuższe dni i większa ilość słońca stymulują produkcję witaminy D i poprawiają krążenie, co sprzyja wzrostowi włosów. Kiedy jesienią dni stają się krótsze, a dostęp do światła słonecznego jest ograniczony, tempo wzrostu włosów może się zmniejszyć, a więcej z nich przechodzi w fazę spoczynku.

Wpływ zmian klimatycznych

Jesień przynosi ze sobą niższe temperatury i mniejszą wilgotność powietrza, co może mieć wpływ na kondycję włosów i skóry głowy. Te zmiany atmosferyczne mogą powodować, że skóra głowy staje się bardziej sucha, co negatywnie wpływa na mieszki włosowe i może prowadzić do zwiększonego wypadania włosów.

Szkodliwe czynniki zewnętrzne

Latem włosy są narażone na działanie wielu szkodliwych czynników, takich jak promieniowanie UV, słona woda czy chlor w basenach. Te czynniki mogą osłabiać włosy, prowadząc do ich uszkodzeń i stresu oksydacyjnego. Jesienią, po intensywnej ekspozycji na słońce i inne letnie czynniki, włosy mogą być bardziej podatne na wypadanie.

Naturalny rytm biologiczny

Nasze ciała działają zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym, który wpływa na różne procesy, w tym na cykl wzrostu włosów. Wypadanie włosów jesienią może być związane z naturalnym cyklem regeneracji, w którym stare włosy wypadają, aby zrobić miejsce dla nowych. W tym okresie organizm może zwiększyć ilość włosów w fazie spoczynku, co jest normalnym i przejściowym procesem.

Jak zapobiegać wypadaniu włosów jesienią?

Sezonowe wypadanie włosów jest najczęściej normalnym i przejściowym zjawiskiem, jednak istnieją sposoby, aby je ograniczyć i utrzymać włosy w dobrej kondycji:

Odpowiednia dieta

Zdrowe odżywianie ma kluczowe znaczenie dla stanu włosów. Postaw na pokarmy bogate w witaminy A, C, D, E oraz witaminy z grupy B, a także w minerały takie jak żelazo, cynk i selen. Nie zapominaj o białku, które jest niezbędne dla wzrostu włosów. Włącz do swojej diety jaja, ryby, orzechy i nasiona, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Rozważ suplementy

W okresie, gdy wypadanie włosów jest bardziej intensywne, warto rozważyć przyjmowanie suplementów diety wspierających zdrowie włosów. Biotyna, kwas foliowy, witamina D i cynk mogą być pomocne, ale przed rozpoczęciem suplementacji skonsultuj się z lekarzem, aby dostosować ją do swoich potrzeb.

Łagodna pielęgnacja

Staraj się unikać agresywnych zabiegów stylizacyjnych, takich jak prostowanie, kręcenie czy farbowanie, które mogą osłabiać włosy. Wybieraj delikatne szampony i odżywki przeznaczone do pielęgnacji wrażliwej skóry głowy. Myj włosy letnią wodą, ponieważ gorąca może wysuszać i podrażniać skórę głowy.

Masaż skóry głowy

Regularne masowanie skóry głowy może poprawić krążenie krwi i pobudzić mieszki włosowe, co sprzyja wzrostowi nowych włosów. Możesz masować skórę głowy opuszkami palców lub używać specjalnych szczotek do masażu.

Redukcja stresu

Stres może być czynnikiem nasilającym wypadanie włosów, dlatego ważne jest, aby w codziennym życiu znaleźć czas na relaks. Ćwiczenia fizyczne, medytacja czy joga mogą pomóc w obniżeniu poziomu stresu i korzystnie wpłynąć na kondycję włosów.

Zabezpieczenie włosów przed chłodem

W okresie jesienno-zimowym warto chronić włosy przed zimnem i wiatrem. Noś czapkę lub chustę, aby zabezpieczyć włosy przed negatywnym wpływem niskich temperatur i wiatru, które mogą prowadzić do ich przesuszenia i osłabienia.

Kiedy warto skonsultować się z lekarzem?

Jeśli zauważysz, że wypadanie włosów jest wyjątkowo intensywne, trwa dłużej niż kilka tygodni lub towarzyszą mu inne niepokojące objawy, takie jak swędzenie skóry głowy, zaczerwienienie czy łupież, warto skonsultować się z dermatologiem lub trychologiem. Mogą to być sygnały wskazujące na problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia hormonalne, niedobory witamin czy schorzenia skóry głowy, które wymagają profesjonalnej diagnozy i leczenia.

