Żeń-szeń, zwłaszcza odmiany chińskiej i koreańskiej, jest ceniony za swoje korzystne działanie na porost włosów. Roślina ta jest znana z właściwości pobudzających krążenie krwi w skórze głowy, co z kolei sprzyja lepszemu dotlenieniu i odżywieniu mieszków włosowych. Regularne stosowanie preparatów z żeń-szeniem może zauważalnie zmniejszyć ich wypadanie.

Roślina ta jest także bogata w antyoksydanty, które chronią włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia środowiska. Żeń-szeń jest dostępny w formie suplementów diety, olejków i herbat, które można włączyć do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Aby skorzystać z jego dobrodziejstw, olejek można delikatnie wmasować w skórę głowy, a herbatki pić o poranku.

Zdrowa dieta to podstawa silnych włosów

Zdrowa dieta to podstawa silnych włosów 123RF/PICSEL

Zastosuj ten olejek, a nie uwierzysz, że to twoje włosy

Oprócz tego olejek neem wzmacnia włosy, zapobiegając ich łamliwości i wypadaniu. Jest to również doskonały wybór dla osób borykających się z problemem cienkich i słabych włosów. Produkt może je zagęścić i nadać im zdrowego blasku. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy stosować go jako maskę na skórę głowy, pozostawiając na około 30 minut przed myciem włosów, lub dodać kilka kropel do szamponu.