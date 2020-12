Zgrabne i wyrzeźbione ramiona to marzenie większości kobiet. Z wiekiem skóra wiotczeje i traci na elastyczności, tworzą się również mało estetyczne tzw. pelikany. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was trening, który wykonywany regularnie wzmocni i wyrzeźbi tę problematyczną część ciała. Do dzieła!

Wideo youtube