Trening odchudzający z elementami boksu

Uroda

Wrzesień to idealny miesiąc na rozpoczęcie regularnych treningów fizycznych. Niższa temperatura i mniej rzeczy, które mogą nas rozpraszać sprawiają, że chętniej wracamy na siłownie i do klubów fitness, chętniej również zaczynamy trenować w domu. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was odchudzający trening z elementami boksu. Ćwiczcie!

Wideo youtube