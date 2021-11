Opatrunki hydrokoloidowe na trądzik

Opatrunki hydrokoloidowe są stosowane w celu leczenia ran. Tworzą one odpowiednio wilgotne środowisko, które przyspiesza proces gojenia. Uznaje się, że mogą one również sprawdzić się w leczeniu trądziku.



W sieci jest coraz więcej filmów, na których internautki polecają opatrunki hydrokoloidowe na trądzik. Jak się okazuje, wystarczy przykleić go w miejsce występowania stanów zapalnych i pozostawić na kilka lub kilkanaście godzin.



Zdjęcie Za pomocą plastrów skóra trądzikowa może się szybciej zregenerować

Po ściągnięciu go ze skóry widać, że jest ona zaczerwieniona. Plaster ogranicza dostęp bakterii, wycisza stany zapalne i przy okazji pochłania z nich białą wydzielinę. Zdaniem ekspertów zaczerwienienie szybko ustępuje, a za pomocą plastrów skóra trądzikowa może się szybciej zregenerować.



Taki hydrokoloidowy plaster to koszt zaledwie kilku złotych. Można go kupić w niemal każdej aptece.



