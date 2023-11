Wybór odpowiedniego koloru włosów nie zawsze jest łatwy. Warto podążać nie tylko za modą, ale również dopasowaniem do naszej karnacji czy przede wszystkim własnym gustem. Jednak są pewne odcienie, które szczególnie dobrze sprawdzą się u kobiet dojrzałych.

Kolory włosów dla kobiet po 50-tce - miodowy blond

Miodowy blond to subtelny odcień, który dodaje ciepła i blasku skórze. Jest doskonały dla kobiet o oliwkowej lub złotawej karnacji, ponieważ podkreśla ich naturalny odcień cery.

Ten kolor włosów jest również znakomity, jeśli twoje włosy zaczynają siwieć, gdyż delikatnie ukrywa siwe pasma, nadając im mniej widoczny charakter. Miodowy blond nadaje się zarówno do krótkich, jak i długich włosów.

Kolory włosów dla kobiet po 50-tce - popielaty blond

Jeśli wolisz chłodniejsze odcienie, to rozważ popielaty blond. Kolor ten pasuje do różnych karnacji, a zwłaszcza do osób o jasnej lub neutralnej cerze.

Popielate blond włosy są eleganckie i modne, co czyni je doskonałym wyborem dla kobiet, które chcą zachować swój styl i wyrazistość. To również świetny wybór, jeśli zależy ci na ukryciu siwych włosów, ponieważ popielaty odcień sprawia, że stają się one mniej widoczne.

Kolory włosów dla kobiet po 50-tce - cynamonowy brąz

Dojrzałe kobiety mogą z powodzeniem wybierać również ciemniejsze kolory. Jednym z nich jest cynamonowy brąz - ciepły i przytulny odcień, który nadaje się zarówno do włosów krótkich, jak i długich. Ten odcień jest doskonały dla kobiet o różnych karnacjach, ale szczególnie pięknie wygląda na osobach o oliwkowej skórze.

Cynamonowy brąz doda twojemu wyglądowi ciepła i energii. Jest to również znakomity wybór dla kobiet, które chcą eksperymentować z kolorem włosów, ale niekoniecznie pragną bardzo wyrazistego efektu.

Przy wyborze odpowiedniego koloru włosów warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, konsultacja z fryzjerem może pomóc w dokładnym dobraniu odcienia do twojej karnacji i stylu. Po drugie, należy również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji włosów, aby utrzymać kolor w dobrej kondycji i zapobiec jego blaknięciu.

Jakich odcieni włosów kobiety po 50-tce powinny unikać?

Z drugiej strony istnieje również kilka odcieni włosów, które nie są odpowiednie dla dojrzałych kobiet. Należą do nich m.in.:

Czarny - może czasem zbyt mocno kontrastować z cerą i podkreślać oznaki starzenia, takie jak zmarszczki i przebarwienia. Decydując się na ciemny kolor włosów, lepiej postawić na bardziej subtelne odcienie, np. ciemny czy popielaty brąz.

- może czasem zbyt mocno kontrastować z cerą i podkreślać oznaki starzenia, takie jak zmarszczki i przebarwienia. Decydując się na ciemny kolor włosów, lepiej postawić na bardziej subtelne odcienie, np. ciemny czy popielaty brąz. Bardzo jasny blond - zwłaszcza jeśli jest zbyt zimny i chłodny, może czasem sprawić, że cera wyda się blada i mniej promienna. Wybierając blond, lepiej zdecydować się na bardziej naturalne odcienie, takie jak wspomniane miodowy lub popielaty blond.

- zwłaszcza jeśli jest zbyt zimny i chłodny, może czasem sprawić, że cera wyda się blada i mniej promienna. Wybierając blond, lepiej zdecydować się na bardziej naturalne odcienie, takie jak wspomniane miodowy lub popielaty blond. Odcienie zbyt jaskrawe - kolory, które są zbyt jaskrawe, takie jak intensywne czerwienie czy rudości, mogą sprawić, że cera wyda się mniej naturalna i starsza. Lepiej postawić na odcienie, które są bardziej stonowane i łagodniejsze.

