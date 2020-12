​Wyjaśniamy, jakich składników aktywnych do pielęgnacji cery, lepiej nie łączyć

Należy pamiętać, że nie wszystkie produkty do pielęgnacji współdziałają. Są takie, które w połączeniu niwelują swoje działanie lub wręcz działają niszcząco. Czasem zatem łączenie ze sobą substancji aktywnych może doprowadzić do pogorszenia kondycji skóry. Bezpieczniej jest podczas pielęgnacji kierować się zasadą, że mniej znaczy więcej.

Zdjęcie Eksperci jednoznacznie ostrzegają, że jeśli chodzi o pielęgnację najlepiej kierować się zasadami minimalizmu i nie serwować skórze koktajlu na bazie wielu składników /123RF/PICSEL

Jedną z naczelnych zasad pielęgnacji jest ta, aby nie łączyć produktów z tymi samymi składnikami aktywnymi. Jak bowiem zauważa na łamach "Vogue" dr Jaishree Sharad, takie zestawienie nie gwarantuje lepszego efektu. Wręcz przeciwnie, może osłabić działanie i efektywność jednego z produktów.

Jak ostrzega ekspert, jednym z takich niebezpiecznych duetów jest nadtlenek benzoilu i retinoidy. Retinoidy są powszechnie przepisywane w leczeniu trądziku, ponieważ złuszczają skórę i odblokowują pory. Jednak nie można łączyć tego składnika z nadtlenkiem benzoilu, ponieważ spowoduje to wysuszenie skóry i dalsze problemy. "Nadtlenek benzoilu i retinol dezaktywują się wzajemnie ze względu na swój poziom pH" - mówi dr Sharad.

Kwasy AHA i retinoidy to kolejny groźny dla skóry koktajl. Ich połączenie może powodować podrażnienia, stany zapalne skóry, oparzenia a nawet blizny. "Oba składniki sprawiają, że skóra staje się wrażliwa, usuwając martwe warstwy skóry i czyniąc ją cieńszą. Dlatego nie używaj ich w tym samym czasie. Można je jednak stosować naprzemiennie - jednego dnia retinol, a następnego dnia łagodny AHA, taki jak kwas mlekowy lub migdałowy. Jednak nie należy stosować jednocześnie kwasu glikolowego i retinolu, nawet naprzemiennie" - ostrzega dr Sharad.

Witamina C jest świetna w leczeniu uszkodzeń słonecznych i nadmiernej pigmentacji. Jednak w połączeniu z retinoidami nie zapewni optymalnych rezultatów. Witaminy C nie należy łączyć w codziennej pielęgnacji z nadtlenkiem benzoilu. "Może destabilizować witaminę C, więc nie należy ich używać po sobie" - mówi na łamach "Women's Health" dr Tiffany Libby. "Częstym błędem jest stosowanie środków z nadtlenkiem benzoilu, a następnie nakładanie produktów zawierających witaminę C. Zalecam stosowanie ich w kilkugodzinnym odstępie czasowym np. witaminę C rano" - sugeruje.

Eksperci jednoznacznie ostrzegają, że jeśli chodzi o pielęgnację, szczególnie, jeśli bazujemy na silnych składnikach aktywnych, najlepiej kierować się zasadami minimalizmu i nie serwować skórze koktajlu na bazie wielu składników. Zamiast efektu nieskazitelnej, promiennej skóry możemy bowiem doprowadzić do powstania podrażnień.