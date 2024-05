Brown sugar hair to koloryzacja, która łączy ciepłe, brązowe odcienie z delikatnymi refleksami, przypominającymi kolor cukru trzcinowego . Efekt to włosy o bogatej, wielowymiarowej barwie, która mieni się na słońcu , dodając głębi i blasku każdej fryzurze.

Okres wakacyjny w wielu z nas wzbudza chęć zmiany wizerunku, ocieplenia go. Włosy w stylu brown sugar hair wyglądają niezwykle naturalnie, są pozbawione sztuczności, której nie da się uniknąć przy niektórych koloryzacjach. Odcień jest subtelny, ale jednocześnie wyrazisty, co sprawia, że fryzura prezentuje się klasycznie - jest odpowiednia nie tylko na plażowanie, ale też świetna do biura. Refleksy są rozmieszczone nierównomiernie dla dodania całości lekkości i dynamiki. To idealne rozwiązanie na lato, kiedy słońce podkreśla różnorodność odcieni, tworząc efekt słonecznych pasemek.