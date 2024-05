Nadejście ciepłej wiosny to idealny moment, by odświeżyć nieco swoją fryzurę. Po długiej zimie warto zadbać nie tylko o kondycję zmęczonych kosmyków, stawiając na odpowiednią pielęgnację, ale również zdecydować się na modne (a nawet radykalne!) cięcie i subtelny, dostosowany do wyglądu twarzy kolor. Przed wizytą u fryzjera warto jednak wziąć sobie do serca kilka istotnych zasad.