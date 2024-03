Strawberry brunette – jaki to kolor?

Strawberry brunette to wyjątkowa i subtelna mieszanka klasycznego brązu z ciepłymi odcieniami różu i czerwieni, które przypominają barwę dojrzałych truskawek . Zatem będzie dobrze prezentować się w wiosenno-letnim sezonie . To połączenie sprawia, że włosy nabierają naturalnej głębi i wielowymiarowości, dzięki czemu nie wyglądają płasko.

Główną cechą tego koloru jest jego bogata, brązowa baza, która jest delikatnie przeplatana akcentami różu i czerwieni. Te dodatkowe odcienie są rozłożone równomiernie, co pozwala na uzyskanie efektu ciepłego blasku, bez dominacji jednego koloru. Strawberry brunette to kolor o średniej głębokości, dlatego pasuje do różnych tonacji skóry - nie tworzy zbyt ostrego kontrastu i jednocześnie pozwala uzyskać subtelny i modny akcent.