Odrosty możesz ukryć także dzięki odpowiedniej koloryzacji . Zamiast wybierać jednorodne kolory, które mocno kontrastują z twoim naturalnym kolorem - postaw na pasemka czy odpowiednią technikę koloryzacji np. flameboyage, ombre czy sombre. Pozwala to połączyć kilka odcieni i wprowadzić łagodne przejścia, dzięki czemu odrosty są znacznie mniej widoczne . Techniki te spokojnie mogą zastosować zarówno brunetki, jak i blondynki. Oczywiście farbowanie włosów na kolor zbliżony do naturalnego również pozwoli skutecznie ukryć odrosty .

Odrosty najlepiej ukryć przez podniesienie włosów do góry. Jak to zrobić? Natapiruj je u nasady. Dzięki temu dodasz im objętości. Możesz później zrobić z nich luźny koczek lub kucyk. Pamiętaj o odpowiednim utrwaleniu fryzury - najlepiej lakierem do włosów.