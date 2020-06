Zagęszczamy przerzedzone włosy

Zwykle zaczyna niepokoić nas coraz bardziej powiększający się przedziałek, potem zakola. Wyjaśniamy, jak pobudzić włosy do wzrostu i szybko zamaskować prześwity skóry.

Naturalne wcierki

Pomogą odżywić cebulki włosów, dzięki czemu w miejscach, gdzie włosy wypadły, szybciej pojawią się nowe. Stosuj je na suchą skórę głowy (wilgotna, może osłabić działanie domowego preparatu).

Z kozieradki. 1 łyżeczkę mielonej kozieradki zalej 1 szklanką wrzątku. Odstaw na 10-15 minut. Przecedź. Wmasuj płyn w skórę głowy. Po ok. 30 minutach umyj włosy delikatnym szamponem.

Drożdżowo-śmietanowa. 1/2 kostki drożdży rozgnieć widelcem. Dodaj 3 łyżki miodu i 1/2 szklanki śmietany. Składniki zmieszaj. Wetrzyj w skórę głowy. Po 30 minutach zmyj łagodnym szamponem.

Kosmetyczna patenty

Gdy włosów na głowie ubywa, coraz bardziej widoczne są jasne prześwity. Można je ukryć za pomocą kosmetyków. Licz się jednak z tym, że efekt utrzyma się tylko do kolejnego mycia. Do kamuflażu wybierz preparat w kolorze najbardziej zbliżonym do odcienia twoich włosów.

Możesz sięgnąć po suchy szampon (w drogerii znajdziesz takie dla brunetek lub blondynek). Rozdzielając pasma włosów, strumień spreju skieruj na skórę głowy. Zostanie na niej delikatna barwiąca mgiełka.

Pomocne są także mikrowłókna w spreju lub proszku. To drobne mięciutkie wiórki, które przyczepiają się skóry głowy oraz do włosów u nasady. Preparatów szukaj w sklepach internetowych lub salonach.

Olejowy masaż

Łagodny, równomierny dotyk pobudzi krążenie krwi w skórze. Warto go wykorzystać, by wprowadzić cenne dla skóry kwasy tłuszczowe głęboko w skórę.

1 łyżkę oleju rycynowego (ew. rzepakowego) zmieszaj z 1 łyżką masła shea. Kilkakrotnie nabieraj na opuszki palców, wykonując masaż od szyi przez czubek głowy do czoła. Tak masuj głowę 5-8 minut.

