Zmarszczki wokół ust, popularnie zwane "zmarszczkami palacza" lub "kodem kreskowym", to częsty problem, który pojawia się z wiekiem. Chociaż ich powstawanie jest naturalnym procesem, związanym ze starzeniem się skóry, nie tylko wtedy, gdy sięgamy po używki, to jednak wiele osób pragnie je zredukować, aby zachować młody wygląd na dłużej.

Wykluczając styl życia, który powoduje powstawanie tych specyficznych zmarszczek, do czego głównie przyczynia się palenie papierosów, pozostają inne czynniki, nie do końca zależne od nas.

W tym temacie nie bez znaczenia są też... geny. Każda osoba starzeje się inaczej, a nasze geny mają wpływ na to, jak szybko i w jakim stopniu pojawiają się zmarszczki w różnych obszarach twarzy.

Indywidualne predyspozycje wpływają także na takie zagadnienie jak mimika twarzy, czyli nasza ekspresja . Usta to obszar intensywnie pracujący przez cały dzień, szczególnie podczas mówienia, jedzenia czy śmiechu. Regularne powtarzanie tych ruchów prowadzi do utrwalania się zmarszczek mimicznych.

Domowe ćwiczenia na zmarszczki wokół ust. Rutyna kluczem do sukcesu

Regularne ćwiczenia mogą pomóc wzmocnić mięśnie wokół ust, co w efekcie może spowolnić powstawanie zmarszczek i delikatnie wygładzić już istniejące. Najpewniej efekt przyniosą "całuski" - Ułóż usta jak do pocałunku i wyciągnij je mocno do przodu, przytrzymaj 5 sekund, a następnie rozluźnij. Powtórz 10 razy.