Maseczka z owocu kaki. Odmładza skórę, wygładza zmarszczki

Kaki, inaczej persymona to owoc pojawiający się na drzewie hurma, czyli hebanowcu wschodnim, przypominającym trochę europejską jabłoń. W Europie uprawiany jest on głównie we Włoszech, Hiszpanii oraz Grecji. Hurma, nazywane też "drzewem siedmiu cnót" owocuje na początku jesieni, głownie od sierpnia do października, wydając kuliste lub sercowate owoce kaki. Kaki przypomina smakiem dojrzałe, słodkie śliwki i, choć zjadany jest głównie na surowo, to coraz częściej przetwarzany jest na soki i powidła.