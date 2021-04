Zgrabne, uniesione pośladki i mocny, płaski brzuch to marzenie niejednej z nas. Teraz, gdy wiosna puka do drzwi, a sezon bikini coraz bliżej, możemy zacząć proces kształtowania swojej wymarzonej sylwetki. Skorzystajcie z najnowszego treningu Moniki Kołakowskiej, do dzieła!

Wideo youtube