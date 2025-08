"Borowikowa autostrada otwarta". Tutaj grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze

"Cześć. Co się dziś wydarzyło, to nie mam pytań. [...] Tradycyjnie stały już nasz las na Kaszubach, i widać ktoś wczoraj chodził i zbierał. Mimo to wiadro ze zdjęcia zapełniłem w niecałą godzinę. [...] Takich dywanów kozaków jeszcze w życiu nie widziałem. Na kawałku 5x5 metrów około 25-30 sztuk rosnących koło siebie i takich miejsc było kilka. W lesie spotkaliśmy starszą Panią i też miała koszyk. Obrodziło tak, że dla każdego wystarczy z nawiązką".

W Małopolsce i na Podkarpaciu grzybiarze znajdują już w lasach podgrzybki. Co nie jednego miłośnika leśnych skarbów wprawia w zdumienie: "Jeśli w lipcu zbieramy podgrzybki, to co będziemy zbierać we wrześniu czy październiku?" - pisze zaskoczony użytkownik forum grzyby.pl