Zmieszaj dwa składniki i nałóż na głowę. Siwe włosy znikną

Siwe włosy to prawdziwa zmora wielu osób. Srebrne nitki siłą rzeczy dodają lat i potrafią zepsuć nawet najbardziej efektowną fryzurę. Siwienie włosów to naturalny proces związany ze starzeniem się organizmu. Zdarza się jednak, że utrata barwnika we włosach w młodym wieku może być spowodowana niedoborem witamin, a nawet przewlekłą chorobą. Odpowiednie leczenie może więc odwrócić lub zahamować ten proces. Poznaj przyczyny siwienia i sprawdź, jak naturalnymi sposobami przywrócić włosom kolor.