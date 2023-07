Spis treści: 01 Jak dbać o skórę w upalne dni? Pielęgnacja twarzy latem

Jak dbać o skórę w upalne dni? Pielęgnacja twarzy latem

Kiedy naszej skórze brakuje wody, staje się przesuszona, szorstka i zaczerwieniona. Towarzyszy temu nieprzyjemne uczucie ściągania, swędzenia i pieczenia, a produkujące większą ilość sebum gruczoły łojowe przyczyniają się do zatykania porów i powstawania stanów zapalnych. Co więcej, sucha skóra ma tendencję do szybszego starzenia się.

Najgorszym czasem dla skóry naszej twarzy jest lato. Właśnie teraz narażona jest bowiem na szkodliwy wpływ promieni UV, które osłabiają jej barierę ochronną i odwadniają. Wysoka temperatura oraz niska wilgotność powietrza wręcz "wyciągają" ze skóry wilgoć, a nagła zmiana temperatury, kiedy na przykład wychodzimy z klimatyzowanego pomieszczenia wprost na słońce, może doprowadzić do powstania tzw. suchych zmarszczek posłonecznych. Jak temu zapobiec? Latem należy mocniej zadbać o skórę twarzy. Podstawą - odpowiednie nawilżenie.

Zdjęcie Jaka maseczka na suchą skórę? Zmieszaj pomidora i maliny i nałóż na twarz / 123RF/PICSEL

Jaka maseczka na suchą skórę twarzy? Domowa maseczka na twarz nawilżająca

Przesuszona skóra latem może być problemem, który skutecznie zrujnuje błogie chwile na słońcu. W trakcie wakacyjnych miesięcy warto więc skutecznie ją nawilżać i zapobiegać podobnym problemom.

Pomóc może domowa maseczka na twarz, która mocno nawilży skórę, a dodatkowo pomoże również walczyć z przebarwieniami. Wystarczy połączyć ze sobą popularne warzywo i garść smacznych owoców. Mowa o pomidorze oraz malinach.

Jak zrobić maseczkę z pomidora? To sprzymierzeniec w walce z przebarwieniami

Do przygotowania maseczki potrzebować będziemy: niewielkiego pomidora malinowego, garść malin oraz łyżkę oleju z awokado.

Pomidora myjemy, sparzamy i usuwamy skórkę. Wykrawamy gniazdo nasienne. Maliny myjemy i wraz z pomidorem umieszczamy w niewielkim naczyniu. Dodajemy olej z awokado. Całość rozgniatamy dokładnie widelcem. Jednolitą masę nakładamy na twarz na około 20 - 25 minut. Po upływie tego czasu spłukujemy letnią wodą.

Zdjęcie Jaka maseczka na suchą skórę twarzy? Domowa maseczka na twarz nawilżająca / 123RF/PICSEL

Domowa maseczka z pomidorów i malin. Oto dlaczego warto

Pomidor nie tylko doskonale oczyszcza pory, ale również świetnie odżywia skórę. Zawarte w nim witaminy A, C i E oraz przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniami, a alfa-hydroksykwasy złuszczają martwe komórki skóry, zapobiegając zatykaniu porów.

Tymczasem maliny są bogatym źródłem witaminy C oraz witamin A, E i K, a także potasu, magnezu, wapnia, fosforu, żelaza i miedzi. Wykazują właściwości nawilżające, odżywiające, regenerujące i wygładzające.

Regularne stosowanie domowej maseczki z pomidora i malin sprawi, że nasza cera stanie się jedwabiście gładka, nawilżona i sprężysta, a co więcej wolna od toksyn i zanieczyszczeń oraz odpowiednio rozświetlona. Nabierze blasku i świeżości, dzięki czemu latem będzie wręcz zachwycać.

