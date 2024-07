Kręcone włosy to marzenie wielu z nas. Tymczasem tylko ich posiadaczki, chociaż dumne ze swoich loków, wiedzą ile wysiłku zajmuje ich pielęgnacja. Ale co właściwie decyduje o tym, że pasma jednych z nas są zupełnie proste, natomiast u innych włosy potrafią przypominać sprężynki? Istnieje na ten temat kilka teorii. Część naukowców twierdzi, że krętość włosów jest wynikiem kombinacji genetyki, hormonów i czynników środowiskowych. Inni natomiast są przekonani, że odpowiedzialna może być za to ewolucyjna adaptacja do określonych warunków klimatycznych. A może to po prostu sama natura chce sprawić, abyśmy byli różnorodni? Póki co żadna z tych teorii nie została potwierdzona w stu procentach, dlatego odpowiedź na pytanie: "dlaczego włosy się kręcą?", nadal pozostaje zagadką.