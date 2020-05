​Znamy sekretny składnik pielęgnacji Mirandy Kerr. To olej kahai

Zawiera potężną dawkę witamin A, C i E, dzięki czemu fantastycznie wpływa na wygląd i kondycję skóry. Do jego największych zalet należy spowalnianie procesu starzenia się skóry, a nawet redukcja istniejących zmarszczek. Mowa o oleju kahai - tegorocznym hicie w pielęgnacji, którego wielką fanką jest Miranda Kerr.

Stosowanie olejków w pielęgnacji skóry cieszy się niesłabnącą popularnością. Kokosowy, awokado, makadamia - do wyboru mamy szereg roślinnych produktów, które, w zależności od naszych potrzeb, mogą pomóc zlikwidować przebarwienia, uporać się z trądzikiem lub nawilżyć skórę. Jednym z ostatnich odkryć branży urodowej jest olej kahai. Zawiera on aż o 50 proc. więcej witaminy E niż szczególnie przez nas ceniony olej arganowy. Poza tym ma właściwości przeciwzapalne, a duże stężenie retinoidów sprawia, że jest skuteczną bronią w walce z oznakami starzenia.

Nie dziwi zatem, że jego wielbicielką jest Miranda Kerr. Modelka, która słynie z nieskazitelnego wyglądu i młodzieńczej cery, jest zachwycona działaniem tego specyfiku.

- Poprawia elastyczność skóry, wygładza zmarszczki i kurze łapki, niweluje niedoskonałości. To cudowny i wszechstronny produkt - przekonuje w rozmowie z brytyjskim magazynem "Glamour".

Olej ten pozyskiwany jest z kolumbijskich orzechów rosnących na drzewach cacay, którym zawdzięcza swoją nazwę.

-Wytwarza się go podczas procesu tłoczenia na zimno miąższu orzecha. W efekcie powstaje jasnobrązowy płyn o orzechowym zapachu, który zawiera wiele cennych składników. Prócz witamin A, C i E kryje w sobie nawilżający kwas linolowy, oczyszczający kwas stearynowy oraz kwas mirystynowy, który zapobiega nadmiernej utracie wody przez skórę i wzmacnia jej barierę ochronną - tłumaczy dermatolog Mervyn Patterson.

Ekspert wskazuje, że olej kahai możemy stosować nie tylko w pielęgnacji twarzy, ale właściwie całego ciała. Przyniesie ukojenie podrażnionej i przesuszonej skórze głowy, a także wzmocni i odżywi zniszczone końcówki włosów. Sprawdzi się również jako naturalny zamiennik natłuszczającej oliwki do paznokci oraz alternatywa dla kremu do suchych dłoni i stóp.

- Olej kahai to prawdziwy klejnot w koronie pielęgnacji - konkluduje Patterson.

