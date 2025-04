Zrób zaraz po umyciu i delikatnym osuszeniu. Kosmetyczny trik genialnie nawilży skórę

Codzienna pielęgnacja skóry może przynieść lepsze efekty, jeśli wprowadzimy do niej drobną, ale kluczową zmianę - aplikację produktów na wilgotną skórę. Dlaczego to działa? Okazuje się, że lekko zwilżona skóra jest bardziej podatna na wchłanianie składników aktywnych, co może znacząco zwiększyć skuteczność kosmetyków. Sprawdź, które produkty warto nakładać na wilgotną skórę, aby cieszyć się nawilżoną, promienną cerą.