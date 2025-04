Wielkanocne dania dla zabieganych. Oczaruj bliskich bez godzin spędzonych w kuchni

Kiedy Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, z jednej strony zastanawiamy się, jak zaskoczyć bliskich wykwintnymi potrawami, z drugiej - jak to zrobić bez spędzania długich godzin w kuchni. Wszak święta to czas radości i wspólnego spędzania czasu z rodziną. I szkoda by było, gdyby okres ten zmienił się w mozolne odhaczanie przykrych obowiązków.

Na szczęście istnieje wiele przepisów, pozwalających na szybkie i efektowne przygotowanie świątecznych dań. Przepisów, dzięki którym zaoszczędzimy cenny czas, nie rezygnując przy tym z jakości i smaku. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie produkty i zastosować proste metody. Przykładów nie trzeba daleko szukać: karkówka wieprzowa do zapieczenia oraz schab wieprzowy ze śliwką do zapieczenia marki Sokołów to produkty, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających smakoszy. Można je kupić w sklepach firmowych Sokołów i Wędliny z Borów.

Mięsa są już wstępnie przygotowane - parzone w sosie własnym i umieszczone w folii przeznaczonej do podgrzewania. Dzięki temu wystarczy wstawić je do piekarnika, by po około godzinie cieszyć się soczystym, aromatycznym daniem. Podane z tradycyjnymi dodatkami, takimi jak ziemniaki i buraczki, z pewnością zadowolą podniebienia domowników.

Kulinarnych propozycji dla zabieganych na Wielkanoc jest więcej. Oto trzy z nich.

Jajka faszerowane pastą z awokado z chrupiącym boczkiem

Jajka faszerowane pastą z awokado z chrupiącym boczkiem to elegancka przekąska, która świetnie wygląda na świątecznym stole materiały promocyjne

Lekka, kremowa pasta z awokado i wyrazisty smak boczku sprawiają, że trudno się im oprzeć materiały promocyjne

Produkty od Sokołów pozwalają na zaoszczędzenie czasu, który można poświęcić na cieszenie się chwilami spędzonymi z rodziną materiały promocyjne

Składniki:

5 ugotowanych na twardo jajek

1 opakowanie boczku surowego wędzonego Sokołów Excellent Line

1 awokado

sok z ½ cytryny

½ cebuli

½ małej papryczki chilli

1 ząbek czosnku

2 łyżki majonezu

sól i pieprz

Przygotowanie tego szybkiego dania zaczynamy od wyłożenia boczkiem blachy i wstawienia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy go przez około 15 minut, aż do mocnego zarumienienia. Ugotowane na twardo jajka obieramy i kroimy na pół. Wydrążamy z nich żółtka. W misce widelcem rozdrabniamy awokado, kropimy sokiem z połowy cytryny, dodajemy drobno posiekaną cebulę, chilli, czosnek, majonez, sól, pieprz i wydrążone wcześniej żółtka. Całość mieszamy. Gotowym farszem wypełniamy połówki białek. Wierzch faszerowanych jajek obsypujemy pokruszonym drobno boczkiem i… gotowe!

Jajka zapiekane w bekonowych koszyczkach

Martyna Taras FILMSEE / Interia

Składniki:

6 plastrów surowego wędzonego boczku Sokołów Excellent Line

6 jajek

1 łyżka masła

sól i pieprz

szczypiorek do dekoracji

Jajka zapiekane w bekonowych koszyczkach? Zaczynamy od nagrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza. Następnie foremki do muffinek natłuszczamy masłem i wykładamy każdą plastrem boczku, aby powstały charakterystyczne koszyczki. Wstawiamy do piekarnika na około pięć minut, żeby boczek delikatnie się przyrumienił i zachował swój kształt. Po tym czasie wyjmujemy blachę i do każdego koszyczka wbijamy jajko. Doprawiamy solą i pieprzem, a następnie ponownie wstawiamy do piekarnika na około 10-12 minut, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie lekko płynne. Gotowe jajka posypujemy posiekanym szczypiorkiem i podajemy na ciepło.

Biała kiełbasa zapieczona w sosie śmietanowo-chrzanowym

Biała kiełbasa w aksamitnym sosie to połączenie klasyki ze świątecznym akcentem materiały promocyjne

Tradycyjne smaki, wygoda oraz zaoszczędzony czas jak najbardziej mogą iść ze sobą w parze materiały promocyjne

Jak oczarować bliskich bez godzin spędzanych w kuchni? materiały promocyjne

Składniki:

4 białe kiełbasy surowe Sokołów

200 ml śmietany 30 proc.

2 łyżki chrzanu

1 łyżeczka musztardy

1 ząbek czosnku

sól i pieprz

1 łyżka masła

świeży koperek

Na patelni rozgrzewamy masło i obsmażamy kiełbasy z każdej strony na złoty kolor. W międzyczasie przygotowujemy sos: w misce mieszamy śmietanę, chrzan, musztardę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól i pieprz do smaku. Podsmażone kiełbasy przekładamy do naczynia żaroodpornego i zalewamy przygotowanym sosem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i zapiekamy przez około 25 minut. Podajemy gorące, posypane świeżym koperkiem - wtedy najlepiej smakuje!

Wielkanoc to czas radości, religijnego namysłu i wspólnego biesiadowania. Dzięki prostym przepisom oraz (niemal) gotowym daniom od marki Sokołów nic nas od tego nie odciągnie - możemy cieszyć się tradycyjnymi potrawami, nie poświęcając na ich przygotowanie całego dnia. Tradycyjne smaki, wygoda oraz zaoszczędzony czas jak najbardziej mogą iść ze sobą w parze!

