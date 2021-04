Marakuja: słodycz z wyrafinowaną kwaśną nutką

STRONA GŁÓWNA |

Kiedyś trzeba było przemierzyć kilka tysięcy kilometrów, by zakosztować smaku egzotycznych owoców. To prawda, że jedzone na miejscu, w kraju, z którego pochodzą, zawsze będą najsmaczniejsze. Póki jednak bezpieczeństwo podróży jest ograniczone, sięgnijmy po to, co do nas dotarło. Marakuję bez kłopotu kupisz niemal w każdym dużym sklepie. Czy warto? Przekonajmy się!