10 sygnałów, które świadczą o nieprawidłowej pracy wątroby

Choroby wątroby są trudne do zdiagnozowania, ponieważ wątroba nie jest unerwiona, a więc nie może boleć. Trzeba także pamiętać, że poza bardzo charakterystycznymi objawami, takimi jak zażółcenie skóry czy oczu, większość symptomów jest bardzo nietypowa. Przedstawiamy 10 sygnałów, które świadczyć mogą o nieprawidłowej pracy wątroby.

Zdjęcie Pożółkłe białka oczu są prawie pewnym, ale nie jedynym objawem problemów z wątrobą /123RF/PICSEL

Częste bóle brzucha



Jednym z objawów chorej wątroby mogą być bóle brzucha, spowodowane naciskiem na inne narządy. Najczęściej pojawiają się w dolnej części brzucha i występują w formie skurczów. U wielu pacjentów pojawia się także nieprzyjemne uczucie wzdęcia.



Problemy z układem pokarmowym



Poza bólem brzucha pojawić się mogą także nudności, wymioty, biegunki. Wielu pacjentów, mających problemy z wątrobą, cierpi także na brak apetytu.



Zmiana koloru moczu



Znakiem ostrzegawczym powinna być także zmiana barwy moczu. U pacjentów cierpiących na problemy z wątrobą, bardzo często występuje mocz o bardzo ciemnym, czasami prawie czerwonym kolorze. Ten nietypowy odcień spowodowany jest podniesionym poziomem bilirubiny, który należy pilnie skonsultować z lekarzem.



Ogólne pogorszenie samopoczucia



Nie należy bagatelizować żadnych niepokojących objawów, ponieważ symptomem chorej wątroby może być nawet pogorszenie samopoczucia. Szczególną uwagę należy zwrócić na senność, uczucie zmęczenia, obniżone libido, pogorszenie nastroju, rozdrażnienie, spadek masy ciała i ogólny brak siły.



Pojawienie się obrzęków



Obrzęki pojawić się mogą np. na twarzy, nogach czy na rękach. U niektórych pacjentów objaw ten pojawia się z samego rana, u innych po południu lub wieczorem. Przyczyna? Obrzęki spowodowane mogą być upośledzeniem wątroby w zakresie syntezy białek, które konieczne są dla utrzymania przeciwobrzękowego ciśnienia onkotycznego.



Zdjęcie Wątroba "daje o sobie znać" na wiele sposobów... / 123RF/PICSEL

Zmiany skórne



W przypadku chorób wątroby bardzo często pojawiają się zaburzenia barwnikowe skóry. Zwykle jest ona nienaturalnie zażółcona. Mogą także wystąpić: świąd skóry, nadwrażliwość na dotyk, liczne siniaki, rumień dłoni, szorstkość skóry, pajączki, zwłaszcza na klatce piersiowej.



Zażółcenie białkówki oka



Żółte białka oczu to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów chorób wątroby. Zażółcenie białkówek oka świadczy o podwyższonym poziomie bilirubiny, który bardzo często towarzyszy żółtaczce.



Ból mięśni



To jeden z objawów, o których mówi się rzadko. Ból mięśni to jednak jeden z najczęstszych objawów zapalenia wątroby typu C. Często towarzyszą mu mrowienie np. rąk lub nóg oraz bóle stawów.



Zdjęcie Utrata włosów, w tym w miejscach intymnych, może zwiastować marskość wątroby / 123RF/PICSEL

Zmiany w owłosieniu ciała



To objawy, które zwykle pojawiają się u pacjentów cierpiących na marskość wątroby. W tym przypadku zazwyczaj następuje utrata owłosienia, przede wszystkim tego w okolicach intymnych. Problem ten w takim samym stopniu dotyczy kobiet, jak i mężczyzn.



Zaburzenia miesiączkowania



Zaburzenia miesiączkowania mogą świadczyć o wielu różnych dolegliwościach. Panie powinny jednak pamiętać także o tym, że może to być jeden z symptomów chorób wątroby. Zaburzenia mogą mieć różny przebieg. Dochodzić może zarówno do znacznych opóźnień, jak i do zaniku miesiączek.



