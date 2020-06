Akacja – siła białych kwiatów

Akacja jest rośliną miododajną, niezwykle cenną odżywczo. Warto pokusić się o zebranie jej kwiatostanów, bo zupełnie za darmo zyskamy ważnego sprzymierzeńca w trosce o zdrowie. Napar z akacji to niezawodne antidotum na kłopoty z nerkami i układem moczowym.

Zdjęcie Surowcem zielarskim są kwiaty akacji, które zbiera się ze stanowisk naturalnych, najlepiej w słoneczny poranek /123RF/PICSEL

Robinia akacjowa, akacja biała lub grochodrzew to prawidłowe nazwy drzewa, które potocznie najczęściej nazywane jest po prostu akacją. Zostawmy jednak nomenklaturę, a przyjrzyjmy się właściwościom leczniczym, którymi pochwalić się może to pachnące drzewo.



Surowiec zielarski



Drzewa robinii akacjowej osiągają nawet do 25 metrów wysokości. Charakterystyczna nieregularna korona, wyróżnia akację wśród innych drzew w parkach, lasach i na bezdrożach. Akacja kwitnie w maju i czerwcu małymi, białymi, motylkowatymi kwiatami zebranymi w luźne, zwisające grona o długości do 20 centymetrów. Roślina ma intensywny, przyjemny zapach.



Surowcem zielarskim są jej kwiaty, które zbiera się ze stanowisk naturalnych, najlepiej w słoneczny poranek. Zrywając rozkwitające kwiatostany trzeba uważać, by ich nie uszkodzić. Pogniecione będą ciemniały w trakcie suszenia i stracą wartości lecznicze.



Kwiaty rozkładamy cienka warstwą w przewiewnym miejscu, najlepiej zacienionym i suszymy w temperaturze otoczenia. Ważne, by nie wystawiać kwiatów na pełne słońce. Maja wyschnąć powoli, by zachowały wartości odżywcze.



Działanie lecznicze



Ziele akacji obfituje w liczne flawonoidy, olejki eteryczne, sole mineralne, kwasy organiczne i związki cukrowe. Robinia działa moczopędnie, rozkurczowo, żółciopędnie i uspokajająco.



Napary stosuje się w stanach zapalnych nerek i dróg moczowych, przy skąpomoczu, obrzękach będących skutkiem niewydolności układu krążenia, chorobach reumatycznych, schorzeniach dróg żółciowych i problemach skórnych. Miód akacjowy jest rekomendowany dla borykających się z nadkwasotą żołądka, schorzeniami woreczka żółciowego, dolegliwościami ze strony jelit i nerek. Przemysł kosmetyczny chętnie wykorzystuje olejek akacjowy do produkcji perfum.