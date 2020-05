Aronia – owoc dla zdrowia

Owoce aronii mają nieprzeciętną wartość odżywczą, działają leczniczo. Sok z aronii to doskonały produkt, który warto stosować cały rok, dla wzmocnienia wzroku, ochrony przed rozwojem chorób nowotworowych i dla odporności.

Zdjęcie Moc wartości odżywczy obecnych w każdym owocu aronii pomoże wesprzeć system immunologiczny do walki z drobnoustrojami /123RF/PICSEL

Sok i wiele więcej



Świeże owoce są cierpkie, więc niepolecane do spożywania na surowo. Największą popularnością cieszą się w wersji suszonej. Z nich z łatwością przygotujemy leczniczy napar, polecany szczególnie w sezonach zwiększonej zapadalności na infekcje.

Reklama

Moc wartości odżywczy obecnych w każdym owocu aronii pomoże wesprzeć system immunologiczny do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Aronia nadaje się do przygotowania wspomnianego już soku i naparu, a ponadto na konfitury, dżemy czy galaretki.



Siła przeciwutleniaczy



Aronia obfituje w szereg witamin, wyróżnia ją zawartość witaminy P, która jest bioflawonoidem. Nie tylko pełni rolę naturalnego barwnika, ale też szereg dodatkowych funkcji: broni rośliny przed bakteriami, wirusami i grzybami, a także przed szkodliwym działaniem słońca i inwazją szkodników.



Z tych ochronnych właściwości bioflawonoidów skorzystać może również ludzki organizm, warunek jest jeden: musimy zjeść owoc lub warzywo, który je zawiera. Z aronii pozyskać możemy rutynę, kwercetynę, katechiny, antocyjany i leukocyjany, które są silnymi przeciwutleniaczami.



Obok bioflawonoidów w aronii znajdziemy prawdziwe bogactwo witamin z grupy B (łącznie z kwasem foliowym), oraz dwie witaminy o silnych właściwościach przeciwutleniających: C i E.