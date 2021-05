„Bliźniaku genetyczny”, JESTEM! Wielka akcja solidarności z chorymi na nowotwory krwi #MOCNIEJSIRAZEM

W 2020 roku, zdominowanym przez pandemię, do bazy potencjalnych Dawców szpiku zarejestrowało się o ponad połowę mniej osób niż w 2019 roku, a to znacząco zmniejsza szanse na znalezienie zgodnego niespokrewnionego Dawcy szpiku dla chorych, czekających na transplantację. Co warto podkreślić, potrzeby Pacjentów hematoonkologicznych nie zmniejszyły się, rocznie ponad 800 chorych czeka na zgodnego niespokrewnionego Dawcę szpiku, który da im szansę na życie. Poszukiwania Dawcy możemy porównać do szukania igły w stogu siana! Szansa na jego znalezienie wynosi 1: 20 000, a gdy chory ma rzadki genotyp, to nawet 1 do kilku milionów. Działając razem - możemy to zmienić!



Akcja #MOCNIEJSIRAZEM - rejestracja potencjalnych Dawców szpiku



Razem jesteśmy mocniejsi i dlatego już dzisiaj każdy może się włączyć do akcji, zostać jej ambasadorem i promować ideę dawstwa szpiku oraz świadomą decyzję o rejestracji w bazie dawców szpiku.



Od dzisiaj w akcję #MocniejsiRazem angażujemy media, organizacje pożytku publicznego, instytucje publiczne, ośrodki naukowe oraz firmy, które chciałyby włączyć się w naszą inicjatywę.



Czy wiesz, że masz w sobie lek?



Krwi, jej składników oraz szpiku nie da się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych - to fakt. Ale możemy się nimi podzielić! To wyjątkowe "lekarstwa", które każdy z nas nosi w sobie. Mogą uratować życie, o ile tylko zdecydujemy się oddać cząstkę siebie potrzebującemu Pacjentowi. I właśnie w tak prosty sposób krwiodawcy i Dawcy szpiku ratują życie dzieciom, osobom dorosłym i starszym.



Diagnoza - nowotwór krwi



Co 27 sekund na świecie, a co 40 minut w Polsce ktoś słyszy diagnozę - nowotwór krwi! Każdego roku ponad 800 Pacjentów z Polski - potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. W polskim rejestrze zarejestrowanych jest blisko 2 mln osób, z których ponad 1,7 mln to potencjalni Dawcy szpiku z bazy Fundacji DKMS.



Pomimo tak wielu osób, które wyraziły gotowość pomocy drugiemu człowiekowi, nadal co 5. Pacjent w Polsce nie znajduje zgodnego niespokrewnionego Dawcy szpiku. A wielokrotnie jest to dla nich jedyna szansa na życie.



Pacjenci wciąż potrzebują naszej pomocy!



Każdy z nas może zostać bohaterem i uratować komuś życie! Trzeba pamiętać, że nowotwór krwi może dotknąć każdego z nas, niezależnie od wieku czy stylu życia, jaki prowadzimy.

Wystarczy jedna świadomie podjęta decyzja oraz zaledwie kilka kliknięć, by zarejestrować się do bazy potencjalnych Dawców szpiku Fundacji DKMS - i być może dać komuś szansę na życie. Jak to zrobić?



Wystarczy wejść na stronę www. dkms.pl, sprawdzić, czy możemy zostać potencjalnym Dawcą szpiku i zamówić zestaw rejestracyjny - prosto do domu! Po otrzymaniu pakietu samodzielnie pobieramy wymaz z wewnętrznej strony policzka, wypełniamy formularz dołączony do przesyłki i cały pakiet odsyłamy w kopercie zwrotnej na adres Fundacji DKMS.

Kiedy okaże się, że nasz "bliźniak genetyczny" potrzebuje pomocy, otrzymamy telefon z Fundacji DKMS z pytaniem, czy podtrzymujemy chęć pomocy potrzebującemu Pacjentowi. Do grona Dawców szpiku można także dołączyć w wybranych Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.