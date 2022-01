Co oznacza ból brzucha?

Ból brzucha może być zarówno niegroźną dolegliwością wywołaną, chociażby stresem, jak i poważnym problemem zdrowotnym. Można wyróżnić wiele przyczyn bólu brzucha. By dokładnie wiedzieć, co nam dolega, warto najpierw zlokalizować źródło bólu.



Tępy ból w górnej części brzucha może oznaczać nadmiar gazów w żołądku. Za przyczynę można uznać spożywanie gazowanych napojów lub fasoli, a także produktów mlecznych. Do tej nieprzyjemnej dolegliwości przyczynia się również jedzenie w pośpiechu.



Palący ból w dolnej części klatki piersiowej i górnej części brzucha to najczęściej objaw zgagi. Wyróżnia się wiele przyczyn tego nieprzyjemnego pieczenia w przełyku. Jest to m.in. spożywanie alkoholu, gazowanych napojów oraz pikantnych, tłustych lub kwaśnych potraw.



Zdjęcie Ból brzucha może być zarówno niegroźną dolegliwością wywołaną, chociażby stresem, jak i poważnym problemem zdrowotnym / 123RF/PICSEL

Ból umiejscowiony w górnej części brzucha może sygnalizować wrzody żołądka, czyli ubytki w błonie śluzowej. Do przyczyn zalicza się m.in. zbyt dużą ilość kwasu solnego w sokach żołądkowych, a także przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz palenie papierosów.

Silny, skurczowy ból najczęściej w lewym podbrzuszu może być objawem zespołu jelita drażliwego. Mogą temu towarzyszyć m.in. wymioty, odbijanie, wzdęcia oraz pieczenie w nadbrzuszu. Przyczyny zespołu jelita drażliwego nie są wystarczająco wyjaśnione. Do tej pory nie do końca jest znany czynnik wyzwalający objawy.

Jeśli ból występuje w okolicy pępka, może to wiązać się m.in. z wczesną fazą zapalenia wyrostka robaczkowego, niedrożnością jelit lub zapaleniem trzustki. Natomiast ból w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej może oznaczać np. zapalenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych, ostre zapalenie wątroby, trzustki lub przełyku.

