Brzoskwinie czy nektarynki: Które owoce są lepsze?

Porównywanie mamy we krwi

W ludzkiej naturze leży skłonność do porównywania. Te schematy myślowe dzieją się w naszych głowach niemal automatycznie. Nie omijają również aspektów dietetycznych, choć tu mogą przynieść sporo korzyści. Wszak lepiej wiedzieć, który produkt jest cenniejszy odżywczo i da nam więcej korzyści. A może okaże się, że różnice są tak subtelne, że nie warto zaprzątać sobie nimi głowy? Sprawdźmy, jak to wygląda w kwestii brzoskwiń i nektarynek.

Brzoskwinie i nektarynki: jak jest z tym pokrewieństwem?

Choć rozróżnienie tych dwóch owoców nie jest przesadnie trudne, wciąż zdarzają się pomyłki. Brzoskwinia ma matową, pokrytą delikatnym meszkiem skórkę. Nektarynka wprost przeciwnie - nieskazitelnie błyszczącą i gładką. Obie pięknie pachną i wybornie smakują. Są bardzo soczyste.

Reklama

A jak jest z ich pokrewieństwem? Nektarynka jest odmianą brzoskwini zwyczajnej. Obie należą do rodziny roślin różowatych i mają wiele wspólnych cech.

Zdjęcie Najwięcej wartości odżywczych mają oczywiście surowe owoce / 123RF/PICSEL

Brzoskwinie i nektarynki w diecie cukrzycowej

Oba owoce są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny. Nie powodują gwałtownego wyrzutu cukru we krwi, więc mogą być obecne (w rozsądnych ilościach) zarówno w diecie cukrzycowej, jak i odchudzającej. Nektarynki mają nieznacznie wyższą zawartość cukrów prostych niż brzoskwinie, ale wartości te nie różnią się diametralnie (6,3 do 5,2g/100g).

Brzoskwinie wygrywają po raz drugi, jeśli weźmiemy pod uwagę zawartość błonnika. Mają go więcej niż nektarynki. Tu relacja przedstawia się następująco: 1,9 do 1,2 g/100g produktu. Brzoskwinie prowadzą już 2:0. Te dwa atuty czynią je lepszym wyborem dla diabetyków. Wyższa zawartość błonnika to nie tylko lepsza stymulacja jelit, ale też opóźnianie wchłania cukrów, co w diecie cukrzycowej jest argumentem najwyższej wagi.

Brzoskwinie i nektarynki: siła antyoksydantów

Nektarynki wygrywają dwukrotnie wyższą zawartością witaminy młodości - E, która ma jednocześnie silne właściwości antyoksydacyjne. Ale brzoskwinie nie lubią zostawać w tyle. Ich mocnym argumentem jest aż sześciokrotnie wyższa zawartość beta-karotenu. Ten prekursor witaminy A ma również silne działanie antyoksydacyjne. Sprzyja dobrej kondycji skóry i oczu.

Zdjęcie Nektarynki nie bez powodu nazywane są owocami młodości / 123RF/PICSEL

Brzoskwinie i nektarynki dla serca

Oba owoce mają porównywalną zawartość kluczowego dla optymalnej pracy serca potasu, a zawarte w nich polifenole chronią przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego.

Brzoskwinie i nektarynki: jak je jeść?

Najlepiej na surowo, zarówno solo, jak i w sałatkach czy koktajlach. Poddane obróbce termicznej stracą część ważnych składników odżywczych. Choć czasem trudno wygrać z pokusą brzoskwiniowego ciasta czy kompotu z nektarynek...

Ewa Koza, mamsmak.com

***

Zobacz również:

Najlepsze przepisy na pyszności z brzoskwiniami

Zmarszczki boją się nektarynki

Jak wybrać idealne owoce?