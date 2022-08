Budzisz się o stałej godzinie w nocy? Sprawdź, co to może oznaczać

Dlaczego sen jest ważny?

Sen jest istotny dla organizmu. Dzięki niemu jest możliwa regeneracja komórek ciała i nabranie sił. Nie należy go bagatelizować, bo skutki braku snu są widoczne niemal od razu. Objawia się osłabieniem, brakiem koncentracji, a także spadkiem odporności, czy też bólami głowy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istotna jest również jakość snu, a nie tylko ilość. Zdarza się, że nawet po ośmiu godzinach można czuć się niewyspanym. Kładąc się spać, warto więc zadbać o warunki panujące w sypialni.

Przede wszystkim ważna jest odpowiednia temperatura, przewietrzenie pomieszczenia oraz wygodny materac. Poza tym tuż przed snem lepiej nie korzystać z telefonu. Światło emitowane przez urządzenie negatywnie wpływa na proces zasypiania.

Zdaniem naukowców wybudzanie się między 23 a 1 w nocy może być spowodowane problemami z woreczkiem żółciowym

Co oznacza budzenie się w nocy?

Każdemu zdarza się obudzić w nocy bez przyczyny. Większość ten fakt ignoruje, ale okazuje się, że jeśli dzieje się to codziennie, może to być sygnał ostrzegawczy od organizmu. Budzenie się o stałej godzinie w nocy może sygnalizować problemy z konkretnymi narządami.

Zdaniem naukowców przyczyną wybudzania się między 23 a 1 w nocy mogą być problemy z woreczkiem żółciowym, natomiast pobudka w nieco późniejszych godzinach, czyli od 1 do 3 jest spowodowana przez wątrobę. Może to być znak, by zadbać o dietę i zdrowy tryb życia, a także nie spożywać alkoholu przed snem.

Przebudzanie się w godzinach od 3 do 5 nad ranem może być oznaką, że praca układu oddechowego nie przebiega prawidłowo. Ustalono również, że budzenie się od 5 do 7 powodują problemy z jelitami.

