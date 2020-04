Cała prawda o zakwaszeniu organizmu

Przekonanie, że zakwaszenie organizmu zagraża naszemu zdrowiu to jeden z największych mitów ostatnich lat. W Internecie znajdziemy tysiące porad, jak odkwasić organizm. Pojawiło się mnóstwo książek i suplementów, których sprzedaż nabija kieszenie oszustów. Wielu autorów zapewne wierzy w swoje teorie, ale prawa jest taka, że nie mają one żadnego poparcia w nauce.

O co chodzi z tym zakwaszeniem?

Według internetowych porad zakwaszenie organizmu to poważna sprawa. Może się objawiać spadkiem energii i ciągłym zmęczeniem, huśtawkami nastroju, osłabioną koncentracją, bólem głowy, zaburzeniami trawienia, zmniejszoną odpornością, grzybicą, bólami mięśni i stawów, wypadającymi włosami, suchą skórą, wypryskami, a nawet cellulitem.

Lekarstwem na powyższe dolegliwości ma być dieta odkwaszająca oraz wspomaganie się odpowiednimi suplementami.

Łatwo dać się zwieść tej teorii, bo niemal każdy borykał się lub boryka z tymi problemami. Oczywiście stosowanie zdrowej diety może pomóc w złagodzeniu dolegliwości, ale ich przyczyną na pewno nie jest zakwaszenie organizmu. Tylko prawidłowa diagnoza pozwoli nam podjąć właściwe leczenie.

Czym jest kwasowość i zasadowość?

W chemii miarą kwasowości i zasadowości jest skala pH, która może przyjmować wartości od 0 do 14. Czysta woda posiada odczyn obojętny - pH 7. Jeśli pH wynosi od 1 do 6,9, to mamy do czynienia z odczynem kwasowym, a jeśli pH wynosi więcej niż 7 - mówimy o odczynie zasadowym.

W różnych częściach naszego organizmu występuje różne pH. Każdy narząd lub miejsce organizmu ma swoje fizjologiczne pH, które może ulegać niewielkim zmianom.

W żołądku jest ono silnie kwasowe i wynosi 1, ale już w dwunastnicy jest lekko zasadowe - około 8. PH w mięśniach wynosi zazwyczaj około 7, ale po intensywnym wysiłku może spaść do 6,5. Jest to skutek powstawania kwasu mlekowego. Nie ma czegoś takiego jak stałe pH organizmu.

Kwasica i zasadowica to zagrożenie dla życia

Zwolennicy teorii zakwaszenia opierają ją na pH krwi. Ma ono bardzo precyzyjny zakres: prawidłowe pH krwi żylnej wynosi 7,32-7,42, a krwi tętniczej: 7,35-7,45. Jakakolwiek zmiana - czy to w stronę zasadową, czy kwasową - może być zagrożeniem życia.

Nasz organizm skutecznie broni się przed wahaniami pH krwi. Dopiero poważane choroby, jak np. niewydolność nerek, cukrzyca, przedawkowanie niektórych leków czy bardzo intensywna aktywność fizyczna mogą doprowadzić do kwasicy. Jednak jej objawy są zupełnie inne niż rzekomego zakwaszenia. Na drugim biegunie jest zasadowica, którą mogą wywołać np. długotrwałe biegunki oraz wymioty.

Zaburzenia związane z równowagą kwasowo-zasadową oraz w konsekwencji zmianą pH krwi wynikają z poważnych chorób i procesów patologicznych zachodzących w naszym organizmie. Należy pamiętać, że posiada on silne mechanizmy kompensacyjne, które zapobiegają powstawianiu kwasicy lub zasadowicy. Nie tak łatwo więc "zakwasić" organizm.