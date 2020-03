​Chcesz dłużej żyć? To mniej jedz

Niskokaloryczna dieta redukuje stan zapalny, opóźnia występowanie chorób podeszłego wieku i ogólnie przedłuża życie. Udowodnili to naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Chin.

Badacze z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie oraz Instytutu Salka w La Jolla w Kalifornii przeprowadzili bardzo szczegółowe badania na szczurach. Wzięli pod lupę różne procesy zachodzące w komórkach organizmu wraz z wiekiem.

Wykazali, iż u szczurów będących na diecie o niskiej zawartości tłuszczu wolniej dochodzi do niekorzystnych zmian strukturalnych i genetycznych w obrębie poszczególnych tkanek. Jednym słowem gryzonie, które jadły mniej, dłużej zachowywały młodość.

- Już wcześniej wiedzieliśmy, że ograniczenie spożycia kalorii przedłuża życie, ale teraz pokazaliśmy te wszystkie przyczyniające się do tego zmiany na poziomie pojedynczej komórki - mówi prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte, jeden z autorów pracy.

Specjaliści porównywali różne rodzaje komórek - pochodzące z tkanki tłuszczowej, wątroby, nerek, krwi, skóry, kości, mózgu i mięśni - u szczurów będących na normalnej lub niskotłuszczowej diecie (o 30 proc. mniejszej zawartości tłuszczu) przez okres od 18. do 27. miesiąca życia. To tak jakby człowiek ograniczał posiłki przez 20 lat - od 50. do 70. roku życia.

Zaobserwowali, iż komórki i tkanki mniej jedzących szczurów bardziej przypominały te charakterystyczne dla młodych osobników. Gryzonie na niskotłuszczowej diecie miały na przykład mniej komórek odpornościowych, które zazwyczaj występują w nadmiarze u starzejących się zwierząt. W brunatnej tkance tłuszczowej następowały u nich "odmładzające" zmiany w ekspresji genów przeciwzapalnych, a w wielu typach komórek zachodziły zmiany poziomu czynnika transkrypcyjnego Ybx1, będącego prawdopodobnie motorem procesów starzenia się.

Naukowcy będą teraz próbowali wykorzystać uzyskane informacje do zidentyfikowania celów terapeutycznych i strategii leczniczych, które mogłyby pomóc ludziom żyć długo i zdrowo. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma "Cell".