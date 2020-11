Chłodne dni sprzyjają zapaleniu pęcherza. Jak się chronić?

Bóle w dole brzucha, parcie na pęcherz, pieczenie czy kłucie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu - to typowe objawy zapalenia pęcherza. Chłodne dni sprzyjają tej dolegliwości. W pewnym stopniu można się przed nim chronić, a kiedy już do zapalenia dojdzie, warto wiedzieć, co robić, by przyspieszyć zdrowienie.

Zapalenie pęcherza znacznie częściej dotyka kobiet z racji odmiennej budowy anatomicznej obu płci - najczęstszą przyczyną jest aktywność Escherichia Coli, bakterii z grupy pałeczek jelitowych - przeniesionej z okolic odbytu do ujścia cewki moczowej, a nie dość, że u kobiet te dwa miejsca są bliżej siebie ułożone, to jeszcze mają krótszą cewkę moczową. Szacuje się, że jedna na pięć kobiet przynajmniej raz w ciągu życia będzie borykać się z infekcją układu moczowego.

Druga grupa ryzyka zapalenia pęcherza to seniorzy, których układ odpornościowy może działać słabiej i w związku z tym wolniej reaguje na wnikające do organizmu zarazki.

Trzecia grupa pacjentów, którzy są szczególnie narażeni na zakażenia układu moczowego, w tym zapalenia pęcherza, to pacjenci z cewnikiem.

Niektórzy mają też wrodzone predyspozycje do zapadania na tę chorobę.

Ból i pieczenie podczas oddawania moczu może świadczyć też o infekcji patogenami przenoszonymi drogą płciową!

Lekceważyć jej ani nie sposób, ani też nie należy, bo może doprowadzić do rozwoju większej infekcji układu moczowego. Do objawów zapalenia pęcherza należy jeszcze zaliczyć pojawienie się krwi w moczu oraz problemy z trzymaniem moczu, choć nie występują u wszystkich chorych.

Zapalenie pęcherza potrafi bardzo utrudnić życie, dlatego, gdy tylko poczujemy pierwsze objawy zapalenia pęcherza warto reagować.



Sposoby na zapalenie pęcherza

Pij dużo płynów! Jeśli masz dolegliwości ze strony układu moczowego, znaczenie ma też zakwaszanie moczu, dlatego warto uwzględnić świeże soki z pomarańczy czy grejpfruta, a do wody dodawać sok z cytryny. Lepiej unikaj spożywania kawy czy mocnej herbaty, bo takie płyny działają drażniąco na pęcherz. Osoby po 65. roku życia powinny skrupulatnie pilnować ilości wypijanej wody, gdyż w tym wieku ryzyko odwodnienia organizmu znacznie wzrasta.

Dbaj o higienę - w profilaktyce i podczas choroby niezwykle istotne jest dbanie o higienę okolic intymnych. Najlepiej myć się dwa razy dziennie delikatnym, bezzapachowym mydłem. Należy myć narządy płciowe w kierunku od cewki moczowej do odbytu, a nie na odwrót, co w pewnym stopniu minimalizuje przenoszenie bakterii. Pamiętaj - przesadna higiena też nie jest dobra, gdyż zbyt częste kąpiele mogą zaburzać florę fizjologiczną, która stanowi naturalną ochronę przed infekcjami. Należy myć narządy płciowe przed stosunkiem.

Nie trzymaj moczu! Jeśli czujesz parcie na pęcherz, idź do toalety.