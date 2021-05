Covidowe paznokcie: Nowy objaw zakażenia koronawirusem

"Czy twoje paznokcie wyglądają dziwnie?" – zapytał na Twitterze profesor Tim Spector z King's College w Londynie. Pytanie zobrazował zdjęciem paznokci, na których widać nowy, nieznany dotąd ślad po zakażeniu SARS-CoV-2. Czy taki wygląd paznokci powinien wzbudzić nasz niepokój?

Zdjęcie Charakterystyczne zmiany na paznokciach mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem / Twitter/@timspector / INTERIA.PL

Aplikacja Zoe COVID Symptom Study umożliwia chorym oraz ozdrowieńcom dobrowolne przekazywanie informacji o objawach i powikłaniach, jakie pojawiły się u nich w trakcie choroby oraz po zakończeniu leczenia COVID-19. Dzięki temu naukowcy trzymają rękę na pulsie, a lista symptomów infekcji może być na bieżąco aktualizowana.

Pojawienie się nowych mutacji koronawirusa spowodowało, że pacjenci zgłaszają coraz to nowe objawy. Dane zebrane w aplikacji pomogły brytyjskim naukowcom wyodrębnić jeden z nich, tzw. covidowe paznokcie. Co ciekawe, zmiany te mogą wystąpić nawet u osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy.

Jak wyglądają covidowe paznokcie?

Profesor Tim Spector z King's College w Londynie, brytyjski epidemiolog oraz główny badacz aplikacji Zoe COVID Symptom Study, zapytał na Twitterze: "Czy twoje paznokcie wyglądają dziwnie?".



Jego zdaniem covidowe paznokcie są coraz częściej rozpoznawanym objawem zakażenia koronawirusem, ponieważ "regenerują się one po infekcji, a ich wzrost pozostawia wyraźną bruzdę". Objaw ten może się pojawić "bez wysypki skórnej i wydaje się nieszkodliwy".

Swój wpis Spector zilustrował zdjęciem, na którym wyraźnie widać zmiany, które opisał. W języku medycznym są one nazywane liniami Beau. To dość częste powikłanie po przejściu infekcji wirusowych. Przybierają one postać rowków i występują tylko w poprzek paznokcia, równolegle do siebie.

Okazuje się, że to dość często powikłanie po przejściu infekcji wirusowych. Kiedy organizm koncentruje się na walce z drobnoustrojami, wzrost paznokci znacznie spowalnia. Wynika to z faktu, że nie są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Po zwalczeniu infekcji paznokcie zaczynają szybciej rosnąć - jednak w miejscu, gdzie wcześniej się zatrzymały, pojawia się linia Beau.

Wspomniane zmiany mogą się pojawiać na wszystkich paznokciach, zarówno dłoni, jak i stóp. Co ważne, nie pojawiają się od razu po przejściu COVID-19, ale średnio po 2-3 miesiącach od zakażenia.

Covidowe palce a covidowe paznokcie

Covidowe paznokcie to nowy objaw wskazujący na zakażenie SARS-CoV-2. Nie należy go mylić z covidowymi palcami - objawem wyodrębnionym w kwietniu 2020 roku, który najczęściej występuje u dzieci i nastolatków.

Covidowe palce przypominają odmrożenia i pojawiają się na palcach dłoni oraz stóp. Charakterystyczne są czerwono-fioletowe plamy, a także opuchlizna, pęcherze i owrzodzenia. Zamiany mogą być jedynym objawem zakażenia i utrzymują się nawet przez kilkadziesiąt dni.

