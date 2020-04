Czy kawa faktycznie odchudza?

Na temat wpływu kawy na metabolizm krążą różne, często sprzeczne, opinie. Czy regularne picie aromatycznej małej czarnej może pomóc nam pozbyć się nadprogramowych kilogramów? Może, ale pod pewnymi warunkami.

Zdjęcie Kawa może przyspieszać metabolizm. Musi spełniać jednak określone warunki /123RF/PICSEL

Nie jest łatwo odnaleźć w gąszczu sprzecznych informacji wiarygodną odpowiedź na pytanie o to, jak kawa wpływa na metabolizm.

- Niektóre badania sugerują, że picie kawy może przyczyniać się do redukcji masy ciała. Zalecałabym jednak ostrożność. A jeśli nie ma nawyku sięgania po kawę, lepiej go nie tworzyć w imię potencjalnych zysków w postaci utraconych kilogramów. Pamiętajmy, by nie przekraczać 400 miligramów kofeiny dziennie, większa ilość może być niebezpieczna dla zdrowia - zastrzega w rozmowie z amerykańskim magazynem "Women’s Health" dietetyczka Amy Gorin.

Są dane, które wskazują na to, że kawa odgrywa ważną rolę w procesie odchudzania. Tegoroczne badanie uczonych z Uniwersytetu Harvarda, którego rezultaty opublikowano na łamach czasopisma medycznego "American Journal of Clinical Nutrition" sugeruje, że wypijanie czterech filiżanek kawy dziennie zwiększa tempo metabolizmu, a w konsekwencji pozwala zredukować tkankę tłuszczową średnio o 4 proc.

Autorzy badania, którego wyniki pojawiły się w "Journal of Clinical Sleep Medicine" ostrzegają jednak, że picie kawy nawet sześć godzin przed snem może prowadzić do kłopotów z zasypianiem. Niedobór snu skutkuje zaś pogorszeniem przemiany materii i większą ochotą na kaloryczne, niezdrowe pokarmy w ciągu dnia.