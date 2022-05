Chodzenie bez majtek - zalety

Jeśli chodzi o zdrowie, to istnieją zarówno zalety jak i wady chodzenia bez majtek. Plusem jest mniejsze ryzyko grzybicy pochwy, gdyż bakterie i grzyby lepiej rozwijają się w ciepłym i wilgotnym środowisku oraz mniejsza potliwość, która skutkuje redukcją nieprzyjemnego zapachu.

Główne zalety nienoszenia majtek przez kobiety to:

mniejsze ryzyko rozwinięcia chorób intymnych

lepsze dotlenienie skóry

produkcja mniejszej ilości śluzu

redukcja nieprzyjemnego zapachu

mniejsze ryzyko otarć skóry

Z kolei w przypadku mężczyzn korzyściami z chodzenia bez majtek są:

mniejsze ryzyko podrażnienia skóry okolic intymnych

lepsza jakość spermy

pozytywny wpływ na płodność

mniejsze ryzyko rozwoju infekcji intymnej

Szczególnie w nocy noszenie majtek nie jest wskazane. Wietrzenie miejsc intymnych podczas spania powoduje mniejszą produkcję bakterii. Co więcej, może pozytywnie przyczynić się do zmniejszenia ilości upławów, a nawet poprawić jakość naszego snu.



Chodzenie bez majtek - wady

Jednak niezależnie od płci istnieją również wady nienoszenia majtek. Przede wszystkim wyższe jest wtedy ryzyko podrażnienia narządów płciowych, ponieważ będą one narażone na otarcia np. przez sztywne dżinsy. Również jeśli chodzi o infekcje intymne, mogą się one pojawić tym bardziej przy braku majtek. Można to wyeliminować, nosząc luźne, przewiewne ubrania.

Mimo niewątpliwie wielu korzyści z chodzenia bez majtek, niektórym może się to wydawać po prostu nie do pomyślenia. Dla innych nie musi być to komfortowe. Warto więc pamiętać przede wszystkim o własnym samopoczuciu - wystarczy, że założymy lekką, przewiewną bieliznę, a na noc ją zdejmiemy.

